Doctorands i professors associats de la UB i la UAB fan vaga per aquest dimecres per denunciar la precarització

Doctorands i professors associats de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) faran una vaga parcial aquest dimecres per protestar contra la precarització del sector. Els representants del col·lectiu han fet l'anunci després de reunir-se aquest dimarts amb els grups parlamentaris.

Els convocants es concentraran aquest dimecres a les 17 h davant el Departament d'Universitats per exigir una reunió urgent al conseller Joaquim Nadal. Ho han detallat en una roda de premsa conjunta des del Parlament de Catalunya les diferents plataformes.

L'aturada està convocada per la CGT i la COS. Compta amb el suport de Transformem la UB, l'Assemblea d'Associats de la UAB, l'Assemblea de Professorat Reclamant de la UAB, la Plataforma d'Associats de la UB, Doctorands en Lluita i l'Assemblea d'Associades de la UPC.

Les diferents plataformes han exigit al Govern "compromís" amb la universitat pública. Els compareixents han fet una crida als grups parlamentaris perquè "pressionin" el departament d'Universitats per tal que es reverteixi la situació.

Els reclams del sector

La regularització dels professors associats és una de les principals reivindicacions dels col·lectius. El col·lectiu considera que és "insuficient" l'anunci de la conselleria d'Universitats de fa unes setmanes sobre un pla de xoc per crear 820 places de professorat a temps complet en els pròxims tres anys.

En concret, reclamen poder negociar un procés d'estabilització basat en les trajectòries acumulades. "Hi ha docents que portem catorze, quinze o vint anys contractats anualment per desenvolupar una docència que millorem amb recursos propis, a les nits, o pagant-nos processos de recerca i acreditació", ha denunciat Particia Martínez, de Transformem UB.

Una de les altres demandes és la millora de les condicions de predoctorands i doctorands. Els representants d'aquest col·lectiu a la UB han exigit l'ampliació "immediata" dels contractes de doctorand fins als quatre anys, de la mateixa manera que s'ha aconseguit a altres d'universitats com la UPC o la UAB.

"Som una peça essencial, realitzem docència, investigació i divulgació sota salaris mínims i amb jornades que excedeixen les hores per les quals se'ns contracten", ha lamentat Pedro Ramírez, de Doctorands en Lluita. Ramírez assenyala que gran part dels doctorands de la UB es veuen "obligats" a acabar les seves tesis en condicions "inadmissibles". Per exemple, segons ha dit, havent de fer ús de la prestació per desocupació.