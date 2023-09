El documental sobre Alexia Putellas, nominat als premis Emmy

El documental sobre la futbolista Alexia Putellas Labor Omnia Vincit ha estat nominat als premis Emmy Internacional 2023. Es tracta d'una docusèrie de tres episodis sobre la capitana del Futbol Club Barcelona i membre de la selecció espanyola de futbol, que ha esdevingut referent global del futbol femení internacional.

La gala d'entrega dels guardons de la 51a edició dels Emmy Internacional tindrà lloc el 20 de novembre a Nova York. La producció competeix en la categoria de millor documental esportiu amb 30 Dias Para Ganar (Mèxic), Harley & Katya (Austràlia) i Two Sides (Sud-àfrica)



La direcció de la sèrie ha anat a càrrec de la rapitenca Joanna Pardos, codirectora també de la minisèrie Pioneras i guionista de programes com El foraster de TV3. Alexia, Labor Omnia Vincit és una producció d'Amazon Prime Video, amb la col·laboració de Barça Studios, per la qual cosa també es pot veure a BarçaTV+.

La docusèrie fa una immersió en la faceta més personal de Putellas, des de la infància fins a especialment a un any crucial en l'àmbit personal i col·lectiu, tant al Barça com a la selecció, que l'ha portat a convertir-se en una icona global. La producció també mostra alguns dels moments més durs per a la capitana blaugrana, que, com per a tots els atletes, són les lesions com la que va patir abans de començar la passada Eurocopa.

Putellas és la primera futbolista que ha guanyat la Pilota d'Or, el FIFA Best i els Globe Soccer Awards. La catalana també s'ha vist implicada en la lluita del futbol femení pel professionalisme, alhora que l'hem vist demanant canvis a la RFEF, especialment a partir del cas Rubiales.