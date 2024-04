Dolors Feliu no es tornarà a presentar a les eleccions de la direcció de l'ANC

La presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Dolors Feliu, ha anunciat que no es tornarà a presentar a les eleccions al Secretariat Nacional de l'entitat sobiranista. Ho ha explicat en una entrevista a Vilaweb, on ha indicat que "toca descansar i donar pas a nous lideratges" després de "dos anys intensos i plens de reptes". Feliu pren la decisió després que el projecte de la llista cívica fos tombat per les bases de l'entitat.

Admet el desgast que li ha comportat el projecte de la llista cívica, que ha estat "molt potent" i que, al seu parer, "ha aconseguit despertar l'Assemblea". Feliu ha afirmat que "no té forces" per a un segon mandat, però ha dit que seguirà donant suport a l'entitat com a sòcia "i als carrers".

Feliu no sent que el "no" dels socis a la llista cívica per a les eleccions al Parlament del 12 de maig fos un vot contra la seva presidència, perquè la votació va ser molt igualada entre el sí i el no i perquè va generar molt debat a l'entitat. "Valoro positivament tot això que ha passat. Crec que ha estat un èxit per a l'Assemblea", ha assegurat.

També celebra com una gran notícia que s'hagi presentat més gent a les eleccions que en el mandat anterior, fet que atribueix a la feina que s'ha fet en aquest. "Si no fem res som morts. En canvi, si mous idees es creen debats, i això al final acaba fent que es produeixin projectes".

Del 14 al 18 de maig, eleccions

Les eleccions estan previstes entre el 14 i el 18 de maig i un dels perfils que es planteja presentar-se al secretariat nacional de l'ANC és Lluís Llach. L'activista vol intentar "sacsejar" l'entitat i que sigui "l'eina" que ha de ser, segons va explicar el passat mes de març. El cantautor es va posicionar-se en contra de la llista cívica.

La decisió de Feliu arriba dies després del polèmic cicle de xerrades amb partits independentistes organitzat per l'ANC de Sabadell, que comptava amb la presència de la formació d'extrema dreta Aliança Catalana. Finalment, la direcció de l'entitat va decidir cancel·lar-la.