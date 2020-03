Dolors i Montse Bassa expliquen l'impacte de la presó en la vida quotidiana i familiar

L'exconsellera de Treball Dolors Bassa i la diputada d'ERC al Congrés Montse Bassa han publicat aquest divendres el llibre 'Carregades de raons' (Ara Llibres) que repassa les vivències de l'empresonament per l'1-O de l'exmembre del Govern. Tal com va avançar Públic en una entrevista amb Dolors Bassa, el llibre ha estat escrit tant a quatre mans per l'exconsellera com per la seva germana, en l'actualitat diputada al Congrés per Esquerra Republicana. El treball explica com va viure cadascuna els fets transcorreguts des de l'octubre de 2017 al 9 de novembre de 2019. El volum narra com Bassa va rebre la notificació de la sentència de l'1-O i com va viure un dels moments més durs quan va compartir-la amb la resta de la família en un vis-a-vis a la presó. El relat en primera persona aborda l'impacte familiar de la condemna però també el dia a dia de l'exconsellera en un centre penitenciari.

El volum s'inicia amb un pròleg de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Precisament en diverses ocasions Bassa parla de Forcadell. S'explica com era la seva relació quan compartien presó a Madrid. Al llarg del judici de l'1-O, per exemple, les dues dirigents polítiques podien compartir moments quan hi havia "males notícies" per elles. Fins i tot, adquirien algun producte dolç a l'economat de la presó per fer passar el moment.



Això sí, un cop traslladades a les presons de Catalunya, Bassa explica com va viure la soledat en arribar en una presó sense Forcadell. L'exconsellera narra nits sense dormir i nerviosisme. De fet, en un punt subratlla que tant ella com Forcadell es van plantejar demanar el canvi de presó per estar en un altre centre plegades, però que finalment es va descartar i es va prioritzar estar a prop de la família.

Les preses, més vulnerables

Bassa explica com les preses són més vulnerables a les presons comparativament dels homes presos. En algun moment del relat, lamenta que ella estigui empresonada sola mentre que la resta de presos homes estiguin tots al mateix centre.



Malgrat algun malentès puntual amb internes que explica Bassa que va patir, en general celebra que té bona relació amb tothom dins el centre penitenciari de Puig de les Basses. Quan es fa pública la sentència descriu la sorpresa que van tenir la resta de companyes. Posa per cas, una dona que molt sorpresa li pregunta perquè està condemnada per més anys que ella si aquesta va assassinar i esquarterar una persona.

Segons descriu a 'Carregades de raons' un dels moments més esperats per l'exconsellera és quan rep visites a la presó dels familiars. La diputada d'ERC al Congrés Montse Bassa parla sovint del "puto vidre", en relació a la separació que hi ha a la sala de comunicacions de la presó entre els visitants i els interns. "És un mur emocional que no permet el contacte", lamenta el text.



"Tornaríem a fer petons a un vidre brut, però a la Dolors li arribaven al cor, i aquest gest, juntament amb el de les nostres mans a banda i banda d'aquell vidre, li donava forces", descriu Montse Bassa.

En un capítol, Dolors Bassa explica com va viure els dies que va estar en llibertat entre el desembre de 2017 i el març de 2018. Les dues germanes expliquen com va ser l'arribada de Bassa a casa la seva mare i com va valorar més poder-se dutxar i dormir al seu llit i no pas un bon esmorzar. Precisament, Bassa destaca les olors de casa, les qüestions més bàsiques del dia a dia i el fet de sentir-se acompanyada pels seus, com a qüestions més importants dels seus dies en llibertat.