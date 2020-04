Dolors Sabater: "El PSC ha quedat invalidat per liderar l’alcaldia de Badalona però no per sumar en un Govern  que freni al PP"

Dolors Sabater (Badalona, 1960) va donar la sorpresa el 2015 quan va aconseguir l'alcaldia de Badalona contra tot pronòstic encapçalant el projecte de Guanyem Badalona i amb un acord de partits d'esquerres que incloïa el PSC però des de fora del Govern municipal. Els socialistes es van fer amb l'alcaldia en el tram final del mandat amb una moció de censura que va comptar amb el suport del PP de Xavier García Albiol. El ara defenestrat alcalde Álex Pastor va agafar la vara d'alcalde i la va mantenir després de les eleccions de l'any passat forçant un tripijoc que feia servir l'amenaça de permetre que Albiol recuperés l'alcaldia. Després de l'incident de Pastor amb la seva detenció mentre conduïa begut i trencava el confinament per la Covid-19 el taulell de joc de la política local de Badalona s'ha capgirat totalment i Sabater intentarà ara recuperar l'alcaldia.

La política badalonina ha agafat un ritme frenètic amb contactes múltiples i a tots els nivells. Guanyem Badalona necessita una majoria absoluta en què el PSC és imprescindible. Per això aquest dijous ha fet pública una proposta conjuntament amb els socis de coalició d'ERC Avancem-MES i amb JxCat emplaçant els socialistes a negociar un nou executiu "democràtic i progressista" liderat per Dolors Sabater. En la proposta de cinc punts d'acord els tres partits consideren que cal un Govern municipal "fort, cohesionat i estable", per poder superar la crisi política actual i fer front a la situació d'emergència generada per la Covid-19. Mentrestant, García Albiol s'ho mira amb l'avantatge que li dona que el fracàs de les negociacions per aconseguir li deixaria el camí lliure a l'alcaldia tot i no tenir la majoria absoluta en ser la força més votada. De tot plegat, Sabater opina en aquesta entrevista, analitzant la inesperada situació que viu la política badalonina.

Com va rebre la notícia de la detenció de l’exalcalde Pastor?

Amb incredulitat. Badalona ha quedat en estat de xoc. Però d’aquesta primera reacció passes a pensar en la gravetat del fet que ha succeït, per a la pròpia persona i pels agents que han estat víctimes, als quals desitjo una ràpida recuperació. Però també per a la ciutat i pel que hauria pogut passar. Des del punt de vista humà celebro que no hi hagi hagut víctimes greus sabent de la perillositat que comporta conduir sota els efectes de l’alcohol. Des d’aquest punt de vista el senyor Pastor va cometre una negligència molt greu. Li desitjo que es recuperi del trastorn que l’ha abocat a una situació com aquesta però això no treu el més absolut rebuig al que ha fet.

Pastor ha dimitit immediatament del càrrec. Suposo que era l’única opció...

En cas contrari li hauríem demanat la dimissió de forma contundent. La carrera política de Pastor està acabada. Ara s’ha de dedicar a cuidar-se i nosaltres a reconstruir la confiança de la ciutadania en el Govern de la ciutat.

Com valora políticament aquest final de l’alcaldia de Pastor?

Aquest lamentable afer posa fi a un període de degradació de la política badalonina. La seva gestió estava encallada i la confiança de la ciutadania en el Govern municipal baixava en picat. Això en plena crisi pel coronavirus en què sort de l’oposició que hem mirat d’impulsar tot de propostes. Estem en una situació de col·lapse i ara toca ressituar la proposta municipal.

S’ha obert la cursa per l’alcaldia?

No és una cursa, és que cal anar ràpid per responsabilitat. Una ciutat com Badalona no pot estar sense un alcalde o alcaldessa que lideri el Govern i molt menys en plena crisi per la Covid-19. En una ciutat com Badalona, amb tanta desigualtat social, l’impacte d’aquesta crisi és sanitària però també és econòmicament devastadora, de bretxa educativa, etc. No podem perdre ni un dia per resoldre la situació. Si a sobre l’alternativa és que gestioni aquesta crisi el PP serà brutal. Ja ho van fer i ja sabem com gestiona les crisis el PP, amb les pitjors retallades i el desmantellament del sistema públic de protecció social de la ciutat. Per això hem d’evitat de totes totes que torni a governar l’Albiol –Xavier García Albiol, alcaldable del PP-.

Xavier García Albiol pot ser alcalde en minoria com a força més votada. Vostè necessita la majoria absoluta de 14 regidors per ser alcaldessa i en té la meitat amb Guanyem Badalona. Com pensa evitar que el PP tingui l’alcaldia?

L’única manera d’evitar-ho és tenint una alternativa de Govern de concentració i de progrés.

Per fer això cal el PSC. Què faran si els socialistes tornen a presentar la seva candidatura com van fer amb Pastor al juny, en aquest cas segurament en la persona de la número dos socialista Teresa González?

Aquest cop és o Govern de concentració i de progrés o García Albiol. No hi ha espai per res més.

Ni compartir alcaldia com s’havia parlat?

A aquestes alçades no ens podem permetre fer invents. El PSC ha quedat invalidat per liderar una alcaldia de Badalona. L’alcalde Pastor no ha estat a l’alçada de la responsabilitat i el partit n’és responsable per no veure-ho a temps. Però els socialistes no estan invalidats per sumar en un Govern de concentració que freni al PP. El PSC ha quedat debilitat però són necessaris per fer una alternativa a García Albiol.

Creu que la sortida de Pastor de l’escena política facilita l’entesa amb el PSC per formar un Govern conjuntament que fins ara no ha via estat possible?

Al PSC hi ha posicions i ànimes diverses i gent conscient que el lideratge de Pastor no era el que necessitava Badalona, però hi havia un gran respecte general cap a l’ambició que ell tenia per l’alcaldia. Però tot això ara ha canviat i per un motiu d’una gran gravetat institucional. Perquè al marge de l’incident hi ha el fet de saltar-se el confinament. És evident que la dimissió de Pastor ha canviat el tauler de joc i pot facilitar que es desbloquegi l’entesa pel Govern de progrés. Elimina el factor que el PSC no podia permetre que era perdre l’alcaldia, perquè ara ja l’han perdut per motius propis. I també crec que la situació política general pot ser propícia. Però cal tenir en compte que l’acció política del PSC a Badalona des del 2015 fa pensar que és un partit difícil de preveure.

És que a vostè la van treure de l’alcaldia amb una moció de censura amb el suport del PP...

Sí, el PSC en el mandat passat va ser deslleial per això i perquè no ens va donar suport en temes essencials quan tocava. Però ara, tot depèn de si el PSC fa l’anàlisi que aquesta operació que va fer amb el PP ha acabat fallida.

Però vostès no els van voler al Govern municipal durant la seva alcaldia i ara sí. Potser es podria haver evitat el que ha passat...

Nosaltres reconeixem aquest error. No vam treballar prou el mandat passat per aconseguir un Govern municipal de majoria absoluta per la qual cosa calia incorporar-hi el PSC. Calia fer-ho per fer front al fet de tenir una ciutat complexa i un adversari populista com Albiol. Hauríem d’haver tingut un Govern més fort per poder tirar endavant les principals polítiques i projectes del programa. Tots aprenem dels errors. Espero que el PSC també hagi aprés del seu. Perquè el que cal pensar és en la ciutat i nosaltres tenim un projecte i un model antitètic al del PP.

S’han iniciat els contactes?

Sí. Des de dimarts mateix a la nit ja ens vam activar en tots els nivells i en converses múltiples.

I les primeres impressions indiquen que l’acord és possible?

Les primeres impressions em fan pensar que l’acord no és impossible. No hi ha el tancament tan hermètic que hi havia. Cal treballar-ho.

I els contactes amb Badalona en Comú Podem? Em consta que ha parlat amb l’alcaldessa accidental Aïda Llauradó.

En principi no es mullen, però ja ho van fer al febrer quan ja vam fer aquesta proposta de canvi perquè l’alcalde Pastor ja havia donat signes evidents d’incapacitat per liderar la política de la ciutat. Llavors ja van dir que no es posicionaven en qüestió de noms per l’alcaldia però que estaven oberts a facilitar un Govern de concentració de progrés. Però l’acord bàsic és el que puguem establir amb el PSC que és aritmèticament imprescindible per fer un Govern que pugui governar amb solidesa, amb un projecte compartit i un pla de xoc per fer front a la crisi brutal que se’ns ve a sobre per la Covid-19, en una ciutat com Badalona que té sectors socials que sobreviuen amb una economia molt dèbil o que per exemple, en alguns casos, depenen de la venda ambulant que ara no poden fer.

García Albiol només necessita els seus 11 vots sinó s’articula una majoria alternativa, però també està desenvolupant contactes. Els preocupa?

Si no aconseguim els 14 vots ell serà l’alcalde. Per tant depèn de nosaltres i ho hem d’aconseguir. Aquest cop només hi ha aquestes dues opcions.

Però si el PSC manté la seva candidatura a l’alcaldia i vostès aquest cop no li fan costat és García Albiol qui recupera l’alcaldia...

Sí. Però serà responsabilitat del PSC. Està a les seves mans. I suposaria un canvi ideològic molt gran facilitar l’alcaldia al PP. Crec que no s’ho poden permetre, però no sé si pesa més el desig que l’anàlisi de la realitat.

Vostè parlava de la conjuntura política general. Creu que l’alcaldia de Badalona es decidirà al carrer Pallars de Barcelona, seu nacional del PSC o fins i tot a la Moncloa?

En aquests moments Badalona està a l’agenda de tothom. Perquè som la quarta ciutat de Catalunya però també perquè a ningú se li escapa que el fet que Albiol recuperi l’alcaldia i que el PP tingui o no tingui una alcaldia a Catalunya és una qüestió que sobrepassa la política local. És d’àmbit polític nacional i estatal. És doncs un tema que es mou en tots els nivells de totes les organitzacions polítiques. El que nosaltres exigim és que Badalona no sigui moneda de canvi de res.