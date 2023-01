Una dona denuncia el futbolista Dani Alves per agredir-la sexualment en una discoteca de Barcelona

Una dona ha denunciat el futbolista brasiler Dani Alves per una presumpta agressió sexual a la discoteca Sutton, situada al carrer Tuset de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra ja havien iniciat una investigació després de rebre l'avís del local d'oci nocturn on haurien tingut lloc els fets. Ara, segons ha avançat el diari Ara, la víctima ha formalitzat la denúncia contra l'exjugador del FC Barcelona.

Els fets haurien passat la matinada de divendres 30 de desembre. La víctima va avisar els vigilants de seguretat que el denunciat li havia realitzat tocaments que ella no havia consentit. Segons el diari, Alves, que ha jugat nou anys al Barça i ara és jugador del Pumas de Mèxic, encara no ha declarat davant dels Mossos. Actualment, el futbolista, de 39 anys, és a Mèxic, on s'ha reincorporat després de jugar el Mundial de Qatar amb el Brasil.



Fonts de l'entorn d'Alves consultades pel diari Abc han confirmat que el futbolista va estar a Sutton aquella nit, però asseguren que hi va ser "poca estona" i que "no va passar res". Després de la presumpta agressió, la víctima es va sotmetre a un examen mèdic en un hospital de Barcelona i també va declarar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Però no va ser fins tres dies més tard, dilluns, que la noia va formalitzar la denúncia contra Alves davant de la policia.