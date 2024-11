Donald Trump torna a la Casa Blanca després d'imposar-se a Kamala Harris en les eleccions dels EUA

Donald Trump serà novament president dels Estats Units d'Amèrica a partir del gener. El recompte ha confirmat la victòria del republicà en els estats frontissa com Carolina del Nord, Geòrgia i el determinant estat de Pensilvània, superant en total els 270 vots electorals necessaris. El candidat republicà ha obtingut de moment 277 vots, enfront dels 226 del seu rival, la demòcrata Kamala Harris.

El candidat ha anunciat la seva victòria passades les 02.30 hores de la matinada, agraint als seus electors per haver-lo votat per ser el president número 47 de la història del país: "És una victòria política com el nostre país mai ha conegut", ha afirmat davant els seus seguidors des del centre de convenció de West Palm Beach, en l'estat de Florida, guanyat novament pels republicans.

"És un gran triomf del moviment MAGA", en referència a Make America Great Again, ha afirmat, amb un especial agraïment cap a Elon Musk, el magnat amo d'X a qui va qualificar de "super geni", que va tenir un lloc central en la seva campanya i s'estima que podria tenir-lo en el seu pròxim govern.

"Aquesta nit serà recordada com la nit en què el poble dels Estats Units va reprendre el control del seu país (…) farem coses que cap un altre país pot fer", ha afirmat davant l'eufòria dels seus seguidors, familiars i equip de campanya.

L'expectativa trumpista

L'expectativa per a la victòria de Trump va començar a palpar-se des d'avançada la nit, a contra corrent del que indicaven enquestes i pronòstics que llançaven que la contesa seria summament renyida i els resultats podrien trigar diversos dies, com el 2020, quan Trump va perdre llavors contra Joe Biden i les dades definitives van trigar gairebé 90 hores a confirmar-se.

La contracara va poder veure's en l'ànim de derrota que ja s'havia expressat hores enrere en files demòcrates, quan el copresident de la campanya de Kamala Harris, Cedric Richmond, va anunciar que la Kamala Harris no parlaria aquesta nit com a previst, i els seguidors van començar a abandonar el lloc.

"99,9% que Donald J. Trump serà el pròxim president dels Estats Units d'Amèrica, perquè necessitem d'aquest home que té molta experiència en el business, i és el millor president per a aquest país, perquè sabem que desastrosa va ser l'administració de Biden", ja anticipava un dels seguidors de Trump des de Times Square, en el cor de Nova York.

"Trump pensa en la feina, en l'ocupació de les persones, que les persones visquin del seu treball, no que depenguin de l'Estat", va assenyalar, tocant un dels principals aspectes que van travessar la llarga campanya per la Casa Blanca que va tocar fi el dimarts en la nit.

Una victòria inèdita

Trump no solament s'ha referit a la seva victòria com a president, que ja han reconegut líders mundials com Emmanuel Macron, Pedro Sánchez o Volodímir Zelenski, sinó a un altre element central de la jornada: la majoria republicana recuperada al Senat, i la possibilitat de mantenir-la a la Cambra de Representants. En cas de confirmar-se això segon significaria que el govern que assumiria al gener no tindria els obstacles del període 2016-2020, quan la Cambra controlada pels demòcrates va intentar, per exemple, un impeachment en contra seva.

L'altra dada important en termes numèrics és el del vot popular: Trump avança amb prop de cinc milions de vots Harris. Un carro ple per al republicà en la seva tercera elecció consecutiva.

La victòria de Trump va evidenciar en contrapartida la gran derrota de l'actual govern demòcrata amb la seva vicepresidenta erigida en candidata presidencial a última hora. Les crides de Jennifer López, Ricky Martin, Julia Roberts o els protagonistes de la pel·lícula Els Venjadors no van aconseguir inclinar la balança, així com tampoc ho van fer els advertiments dels perills de Trump contra la democràcia.

Una part majoritària dels votants va resultar impermeable a aquestes crides i advertiments, i va centrar el seu vot en els dos principals problemes marcats en les enquestes: l'economia i la migració.



Així, la victòria de Trump confirma que el líder del partit republicà ha aconseguit una cosa inèdita: tornar a ser president després d'haver ocupat una vegada la Casa Blanca, haver perdut una elecció i haver estat condemnat per la Justícia, a més de tenir pendents diverses causes judicials. Una victòria que s'imposa als pronòstics per a qui ocupa en gran manera el centre de l'escena política des de fa gairebé deu anys i prendrà possessió el mes vinent de gener a Washington.





Victoria dels Republicans al Senat

Les penúries dels demòcrates no acaben aquí. A més de les eleccions presidencials, la ciutadania dels Estats Units ha de renovar part del Senat i la la totalitat de la Cambra de Representants. El Partit Republicà ha arrabassat el control del Senat dels Estats Units als demòcrates després de quatre anys en l'oposició. Els Republicans també aconsegueixen la majoria en la Cambra de Representants.