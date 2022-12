Dones, art i conflictes contemporanis: tots els detalls de la nova temporada del Macba

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) ha presentat aquest dimarts els protagonistes de la nova temporada. La programació del proper any girarà al voltant de tres eixos: dones, art i conflictes contemporanis. Al llarg de 2023, es podran visitar exposicions monogràfiques dedicades a Bouchra Khalili, artista de reconeguda trajectòria internacional, Nancy Holt, Laura Lima, interessada en les relacions socials, i Daniel Steegmann. L'equipament compta amb un pressupost de 12.831.366 euros, dels quals 10.981.444 provenen de les administracions públiques.

Per acomiadar l'any, el museu també ha presentat la nova exposició Col·lecció MACBA. Preludi. Intenció poètica, una aproximació al seu fons, que se serveix, en gran mesura, d'obres adquirides aquests últims anys i en préstec d'altres artistes. El recorregut aplega un total de 127 obres de gairebé un centenar de creadors.

A la mostra s'hi inclouen noms com Updated (1997) de Pep Duran; I Want a President (1992-2018) de Zoe Leonard; Procesión de 8 (2017) d'Amalia Pica; Ayuda humanitaria (2008-2022) de Núria Güell; o la proposta singular Una pared (2022-2024) de Luz Broto, que travessarà l'edifici Meier i donarà la benvinguda al públic.

Aprofitant aquesta exposició, des d'aquest dimecres i fins al 18 de desembre, el Macba obrirà portes cinc dies perquè el públic pugui gaudir de la mostra. A més, a peu de plaça, a la planta baixa del Centre d'Estudis i Documentació Macba hi haurà una zona de trobada per a tots els públics per llegir, jugar i descansar.

Visibilitzar els conflictes contemporanis

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona vol visibilitzar els conflictes contemporanis. Així, el programa d'exposicions temporals inclourà noms com Bouchra Khalili (Casablanca, 1975 viu i treballa a Berlin), que torna a l'equipament on el 2015 ja va exposar. En aquesta ocasió, amb la mostra Bouchra Khalili. Entre cercles i constel·lacions, que s'inaugurarà el febrer i inclou pel·lícules, vídeos, instal·lacions, fotografies i material documental. L'exposició comptarà amb l'estrena europea de la videoinstal·lació The Circle (2023).

L'exploració de les lluites anticolonials que planteja Khalili donaran pas a la mostra dedicada a Laura Lima (Minas Gerais, Brasil, 1971). És una adaptació de la seva obra Balé Literal. La nova instal·lació de la peça es reinterpretarà al Macba, on les sales expositives es transformaran en un gran dispositiu transitable en funcionament permanent. També es portarà la primera exposició retrospectiva de Daniel Steegmann Mangrané, nascut a Barcelona el 1977 i establert a Rio de Janeiro fa més de quinze anys.

La programació també incorpora Corpus Infinitum, el projecte de Denise Ferreira da Silva i Arjuna Neuman. A l'estiu, s'exposarà Nancy Holt. Inside Outside, una selecció d'obres d'aquesta figura central en l'escena artística novaiorquesa i membre clau dels moviments del land art i el conceptual.

El Macba també inclourà la iniciativa Jardí Ambulant, un projecte per donar a conèixer l'equipament a l'entorn més immediat. El museu oferirà un espai del Convent dels Àngels perquè l'utilitzin els veïns del barri del Raval, en peu de guerra oper l'ampliació del Macba. La Plataforma No a l'ampliació del Macba, formada per diversos entitats i col·lectius del barri del Raval, reclama al Govern que aturi el procés urbanístic a la plaça dels Àngels. La plataforma sosté que "el preu de la salut no pot ser la pèrdua del poc espai lliure que queda al Raval".

Les entitats van presentar fa uns mesos un recurs contenciós administratiu que ha estat admès a tràmit. També han presentat al·legacions contra el pla especial per a l'amplaició del Museu d'Art Contemporani de Barcelona i han anunciat que, si no s'accepten, presentaran un altre recurs.