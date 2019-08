'España Global', la Secretaria d'Estat que dirigeix l'ex-dirigent d'UPyD Irene Lozano, utilitza un dossier, d'unes 70 pàgines en els seus contactes amb representants i periodistes estrangers, amb la intenció de desqualificar el moviment sobiranista català.



El document, al qual ha tingut accés Europa Press, inclou un llistat de 45 missatges, que atribueix als independentistes i els qualifica com a fakes , que contraposa amb el que considera facts , afegint-hi un seguit de valoracions sobre el procés sobiranista, el referèndum del 2017, el judici al Tribunal Suprem contra alguns dels seus organitzadors, el sistema judicial espanyol, amb un apartat dedicat a preguntes i respostes.

Expressions inconfusibles

Un dels 11 capítols, titulat El precio que Cataluña paga por el 'procés', conté sub-apartats en els quals utilitza expressions inconfusibles sobre el biaix del document: Una economía asustada, Una societat enfrontada, Acoso a los políticos i Malos tiempos para la libertad de prensa.



"No va ser un referèndum democràtic", diu per assenyalar les garanties que no es van poder oferir per la realització del referèndum de l'1-O; "la llei és igual per a tots", afirma per explicar que un càrrec electe pot anar a presó. Intenta d'aquesta manera rebatre la consideració com a "presos polítics" dels dirigents independentistes privats de llibertat, que hagin estat acusats de "posar urnes" o que a Espanya no hi hagi "veritable democràcia".

"No és delicte plantejar la independència d'una comunitat o regió sense Estat a Espanya", diu el text. "Però sí que és delicte desobeir al Tribunal Constitucional, aprovar lleis per a derogar la Constitució i l'Estatut d'autonomia, celebrar un referèndum il·legal i després proclamar la independència unilateralment", diu la Secretaria d'Estat en el seu argumentari.



Per referir-se als exiliats afirma que "alguns líders sececionistes" eren "tan conscients" del delicte "que van fugir d'Espanya", i com a prova del garantisme de la justícia espanyola assenyala que, a diferència d'altres estats, en el seu sistema no és possible el judici en absència.

Material per defensar la reputació d'Espanya

Entre els efectes del sobiranisme català, els autors del document afirmen que el 'procés' ha provocat "menys creixement econòmic, més pobresa i més exili laboral de joves"; xifra en 5.350 les empreses i bancs "que han abandonat Catalunya des d'octubre de 2017, afirma que "els periodistes s'han convertit en objectiu dels independentistes radicals" i diu que "polítics no independentistes pateixen diàriament agressions" i cita com exemples a Albert Rivera, Inés Arrimadas i Xavier García Albiol.



Fonts d'España Global consultades per l'agència Europa Press han confirmat que utilitzen aquest document, en castellà i en anglès, encara que han assenyalat que és un dels molts materials que s'emmarquen en la seva tasca d'informació per fer front a les amenaces a la reputació d'Espanya.

Vox, un "partit conservador"

El document es va elaborar abans que el judici al Tribunal Suprem quedés vist per a sentència --així es desprèn de la seva redacció-- i ja es va utilitzar, per exemple, en el viatge que Irene Lozano va realitzar a Berlín el mes de maig passat. No obstant això, no és el primer material que utilitza aquesta Secretaria d'Estat.

Sobre la presència de Vox com a acusació popular en el judici al Tribunal Suprem, assenyala que aquesta figura figura, encara que és objecte d'un "debat important", pretén que els ciutadans contribueixin a l'administració de Justícia. Afegeix que, igual que Vox --a qui en un moment es refereix com a "partit conservador"-- podia haver-se personat un altre partit.



Explica la diferència entre les acusacions de rebel·lió i de sedició, formulades per la Fiscañlia i l'Advocacia de l'Estat, que es basa en l'existència d'un "alçament públic i violent". La discrepància entre una i altra instància "obligarà al Tribunal a un debat més profund abans de dictar sentència", s'afirma i això, consideren els autors, és "una garantia més de la independència de criteri i actuació" de les parts.

Justificació del 155

El document justifica l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, a la qual atribueixen "l'efecte de recuperar la legalitat constitucional i estatutària". Amb tot, també diu que "el Govern actual del president Pedro Sánchez està apostant per un diàleg a Catalunya i per restaurar la convivència en una societat dividida, així com per un diàleg entre el Govern central i el Govern català canalitzat a través dels mecanismes constitucionals i estatutaris".



El document inclou una llarga cronologia --des de la Diada del 2012-- i posa l'accent en les sessions del Parlament de Catalunya dels dies 6 i el 7 de setembre del 2017. En les mateixes es van aprovar dues lleis que, segons l'argumentari d''España Global' derogaven a Catalunya la Constitució i l'Estatut d'Autonomia i que es van publicar en el Diari Oficial.

Imatges "falses" de l'actuació policial

En el mateix text, quan tracta sobre la realització del referèndum, s'admet que "els excessos policials són contraris a la llei" i que els dilucidaran els tribunals, on hi ha 33 agents imputats "per un presumpte ús excessiu de la força", però es nega que hi hagués més de mil ferits i tornen sobre el que havia dit a la BBC, entre altres, el ministre d'afers estrangers del PP, Alfonso Dastis: entre les imatges que es van difondre hi havia "grans quantitats de fotografies falses".

El referèndum "dividiria"

Quant al dret d'autodeterminació, afirma que els propis experts del Consell Assessor per a la Transició Nacional creat el 2013 per la Generalitat han reconegut que l'ONU només el contempla per a les situacions colonials. Explica que cap Constitució occidental reconeix aquest dret i que el Regne Unit va autoritzar el referèndum d'Escòcia fent ús de la "flexibilitat d'una constitució no escrita". També recorda que a Alemanya el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional l'any 2016 la petició d'un referèndum a Baviera, i el mateix l'italià en el 2015 per al Vènet.

El document dóna cinc raons per les quals el Govern no organitza un referèndum, sense reconèixer el dret d'autodeterminació, com va fer David Cameron al Regne Unit, començant perquè "la independència de Catalunya tindria conseqüències negatives per a tots els ciutadans espanyols", perquè "vol evitar el perjudici econòmic que suposaria la inevitable sortida de Catalunya de la UE".



Un referèndum, afirma 'España Global', "deixaria a Catalunya dividida en dos durant molt de temps". El Govern espanyol creu, a més, que "la secessió de Catalunya és un pas en la direcció contrària a l'esperit de la integració europea" i, finalment afirma que "igual que en la gran majoria de països del món, el Govern no té potestat per a organitzar-lo sense una reforma constitucional.



El document també justifica l'empresonament preventiu dels dirigents independentistes, decidida pels jutges valorant que existeix risc de fugida i de reiteració delictiva.

Els jutges alemanys "no coneixien totes les dades"

Afirmen també que una part de la població catalana ha estat desinformada, perquè se la va fer "creure que la independència unilateral era possible i indolora", quan "la realitat mai va ser aquesta i el Tribunal Constitucional va advertir de la gravetat dels actes avui processats des de 2016".



Quant a la decisió del tribunal alemany, que va denegar el lliurament de Carles Puigdemont a l'Estat espanyol, en el mateix text es diu que els jutges alemanys no coneixien "totes les dades del procés espanyol" i considera la seva interpretació "prematura i aliena al sentit de l'euroordre". A més, aquesta decisió no vincula als tribunals espanyols ni significa "que aquests comportaments presumptament delictius no hagin existit conforme al Codi Penal espanyol".