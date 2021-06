Drac Màgic: 50 anys promovent la cultura audiovisual feminista i en català

El 1971, ara fa 50 anys, es va fundar la cooperativa Drac Màgic amb l’objectiu de promocionar el cinema en català, entre d’altres fites força radicals i valentes tenint en compte que aleshores el franquisme bategava fort. Durant aquestes cinc dècades d’història aquesta productora ha vetllat per fer arribar els continguts audiovisuals als àmbits educatius, socials i culturals entenent sempre la cultura cinematogràfica com una eina de coneixement, de crítica i reflexió.

Posar el focus en la diversitat i garantir la igualtat d’oportunitats ha estat una característica indestriable d’aquesta productora. Per això sempre s’han esforçat en construir imaginaris inclusius, allunyats de deixos masclistes, racistes i lgtbifòbics. Per això, una de les seves tasques ha estat recodificar els llenguatges audiovisuals des del feminisme, l’ecologisme i una mirada que trenca l’eurocentrisme per tal de transformar el present i poder fer un futur millor.

En aquest sentit, Drac Màgic ha desenvolupat projectes en els camps de la pedagogia cinematogràfica, la difusió del cinema infantil i l’exhibició del cinema de les dones amb l’objectiu d’emancipar la imaginació i fer trontollar construccions socials carregades de prejudicis.



Per commemorar aquesta llarga i combativa trajectòria des de Drac Màgic han organitzat diverses activitats, i una d’elles és la mostra virtual 50 anys d’històries de cultura audiovisual, on es repassa la història de la productora a través d’entrevistes a professionals de la cultura. Ara bé, l’exposició també permet accedir a l’arxiu de la productora, un fons que evidencia el paper fonamental que ha jugat en l’educació audiovisual, el cinema infantil i els feminismes cinematogràfics des dels anys 70 fins ara.

Seguint el fil de la celebració d’aquest mig de segle de vida, també s’ha realitzat una peça dirigida per Xiana do Teixeiro i amb música d’Ángel Faraldo. Una treball molt en la línia de l’ideari de Drac Màgic, i que retrata els paisatges simbiòtics que formen els líquens mentre s’escolta la veu de la pensadora Donna Haraway, autora del llibre Manifest per a ciborgs. A més a més, fins al juliol juliol ha preparat una programació familiar amb sessions dinamitzades que oferiran projeccions i jocs on hi haurà participacions especials, com la del col·lectiu cinema i dansa Linfraviolet, la de la cantant Tànit Navarro o la de la companyia teatral Xip-Xap.