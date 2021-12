L'Ajuntament de Barcelona ha comprat durant el 2021 382 habitatges, 369 dels quals de 13 finques senceres, per ampliar el parc públic de lloguer. El Consistori ha destacat que són xifres "històriques". Enguany, l'Ajuntament ha intensificat l'exercici del dret de tanteig i retracte. En total, la inversió ha estat de prop de 60 milions, amb preus de compravenda inferiors a les mitjanes del preu de mercat d'entre el 18 i el 39%. Amb les adquisicions, s'ha assegurat el lloguer públic per a 312 famílies, ja sigui al mateix habitatge o en un altre. A més, s'han guanyat 77 habitatges buits que es podran adjudicar a famílies amb necessitats habitacionals. S'estima que en tot el parc adquirit hi visquin un miler de persones.



En total, des del 2015, l’Ajuntament de Barcelona ha ampliat el parc públic a través de les compres en 1.228 habitatges, amb una inversió acumulada de 129 milions. Aquests habitatges es distribueixen territorialment a Nou Barris (391), Sants-Montjuïc (239), Ciutat Vella (158), Horta-Guinardó (107), l’Eixample (144), Sant Andreu (70), Sant Martí (62), les Corts (34) i Gràcia (23).



Enguany, el Consistori ha intensificat la compra d'habitatges en barris cèntrics, on la disponibilitat de sòl és escassa. Això passa especialment al districte de l'Eixample i, en menor mesura, a Gràcia. En concret, a l'Eixample s'han adquirit cinc finques de 99 habitatges als carrers Calàbria, Floridablanca, Borrell, Balmes i Diputació. A Gràcia han estat 17, als carrers de Camprodon i Torrent de les Flors. A Sants-Montjuïc 11 habitatges al carrer de Fonthornada, mentre que a Horta-Guinardó han estat 38 als carrers de Mont-ral i Letamendi.



A més, en aquest 2021 també destaca la incorporació al parc municipal de la promoció de quatre edificis de Torre Baró pertanyent a Regesa, de l’antic Consell Comarcal del Barcelonès, una compra que persegueix una millor gestió i l’equiparació dels drets de les persones residents com a inquilines del parc públic municipal. En total són 198 habitatges al carrer d'Escolapi Càncer. A aquests cal sumar 13 habitatges buits més, comprats de manera individual en diferents punts de la ciutat: dos al Raval; un a Sants; un a Porta, un al Turó de la Peira, un a les Roquetes, un a la Prosperitat, un a la Trinitat Nova i quatre a Ciutat Meridiana (Nou Barris); i un al Besòs i el Maresme (Sant Martí).



La regidora d'Habitatge, Lucía Martín, ha destacat que aquesta política permet no només garantir el dret a l'habitatge sinó lluitar contra processos especulatius i de gentrificació. Ha destacat l'esforç fet pel Consistori i ha demanat a la Generalitat que faci una passa per avançar en aquest sentit. I és que, segons Martín, la inversió feta aquest any per l'Ajuntament equival al que la Generalitat ha aportat en cinc anys a la mesa d'emergència.