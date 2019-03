L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest dilluns que portarà a Fiscalia, per primera vegada, un cas d'assetjament i discriminació immobiliària que ha instruït i resolt per via administrativa. En l'expedient administratiu, el consistori ha proposat 90.001 euros de sanció a la propietat per assetjament i per l'omissió del deure de conservar la finca, en un cas denunciat el juliol passat per una de les 22 inquilines de la finca del carrer Floridablanca número 92, amb el suport del Sindicat de Llogaters.



La Llei catalana del Dret a l'Habitatge, aprovada el 2007, permet als ajuntaments instruir procediments per assetjament i discriminació immobiliària des de la via administrativa, però fins ara sempre s'han derivat directament a la via judicial. L'Ajuntament de Barcelona va començar el juliol passat a explorar aquesta via i ara mateix treballa en 14 casos que afecten 22 habitatges, segons fonts municipals, que han destacat l'efecte dissuasori d'aquesta iniciativa ja que sis expedients han estat arxivats perquè la causa de la denúncia ha cessat. Prèviament, entitats com l'Observatori DESC, la PAH o el Sindicat de Llogaters havien presentat l'opció de recórrer a aquesta via per protegir els llogaters.

En el cas de Floridablanca, 92, l'Ajuntament considera que la propietat ha incomplert amb les ordres de conservació de la finca prèvies a l'obertura de l'expedient i que haurien solucionat la situació de discriminació i assetjament a la llogatera. Com que en el procediment administratiu de l'Ajuntament s'ha detectat la comissió de delictes penals, la tramitació queda suspesa i es posa en coneixement de Fiscalia, ja que en aquests supòsits la via administrativa no impedeix portar els casos per la via judicial.



El primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, ha defensat a Twitter que es tracta d'una "nova conquesta del moviment veïnal i del Sindicat de Llogaters en defensa del dret a la ciutat", i ha recordat que el Govern municipal també ha multat a dos grans propietaris per tenir pisos buits a l'Eixample. L'Ajuntament ha resolt el cas de Floridablanca 92 per la via administrativa i, segons fonts municipals consultades per Europa Press la proposta de sanció és ferma, encara que per imposar-la s'ha d'esperar a la resolució de Fiscalia.