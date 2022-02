Rosario Bravo té 98 anys i va ser desnonada per error fa un any a l'Hospitalet del Llobregat . L'àtic del mateix edifici tenia una ordre de desnonament i el van confondre amb el seu pis, el sobreàtic. Una empresa —que no apareix al registre mercantil— es va emportar els mobles i els objectes de valor sentimental, entre els quals hi havia l'únic retrat de casaments que conservava, la mantellina que va heretar de la seva mare i les seves memòries. Un any després, tal com explica a Públic Rosario, "encara no m'han tornat res, ni la foto del meu casament".



"Cada dia m'està afectant més, el meu cos no està en condicions... Estic tota la nit pensant: s'han endut això, allò altre... ho trobaré?", lamenta Rosario Bravo, que afegeix que està sent "molt dur" per a ella.

El novembre passat, la jutgessa va arxivar la denúncia penal que havia presentat la família. La magistrada ha considerat que s'ha incorregut en un error "lamentable", però tot i així ha conclòs que "no hi va haver negligència per part dels actuants". La família de Bravo ha recorregut l'arxivament.



"Et sents amb una indefensió total, sents que hi ha una vulneració de tots els nostres drets", lamenta a Públic el fill de Bravo, Emiliano Caballero, que creu que hi ha hagut "molt mala fe per tot arreu".

L'advocat de la família, Jesús Rodríguez, tampoc no surt de la seva sorpresa. "Sento impotència perquè l'únic que podem fer és continuar presentant escrits per estimular la feina del jutjat, però poca cosa més", explica. Per a Rodríguez, és "kafkiana la manca d'empatia" que hi ha hagut en aquest cas. "Cada vegada que escolto la senyora Rosario explicar el calvari que ha de patir diàriament, em cau l'ànima als peus, és francament inhumà", opina.

Un any després, ni el jutjat ni la immobiliària Fincas Gual ni la propietària s'hi han posat en contacte. Preguntada per Públic, Fincas Gual ha declinat fer comentaris. A més, les pertinences de Bravo sumen un mínim de 23.000 euros i ningú li ha ofert cap mena de compensació econòmica.



"Ho ha fet ell, doncs que m'ho pagui ell... Jo no he fet res", reivindica Bravo, que denuncia que per culpa d'aquest error, ella s'ha hagut de quedar "amb tot buit". Desesperat, el seu fill demana que els tornin els objectes amb valor sentimental. "Els diners són el menys important. Nosaltres volem aquestes coses que algú les té encara en poder seu", conclou.