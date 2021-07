La Generalitat pagarà el lloguer de les famílies amb vulnerabilitat social acreditada que estiguin a punt de ser desnonades per impagament de lloguer, segons ha anunciat aquest dimecres la consellera de Drets Socials, Violant Cervera. L'administració esdevindrà l'arrendatària i afrontarà el deute pendent fins a un màxim de sis mesos i el pagament del lloguer del nou contracte de 5 o 7 anys mentre la família no millori la seva situació. El pla s'inicia amb 20 milions d'euros, una quantitat que segons el secretari d’Habitatge i Inclusió Social, Carles Sala, serà "més que suficient" per abordar la situació de setembre a desembre.

Les primeres famílies que es podran beneficiar de la mesura són les 185 famílies amb data assenyalada entre l'1 de setembre i el 15 d'octubre. Cervera ha indicat que el principal objectiu d'aquesta ampliació del programa Reallotgem.cat és "evitar l'angoixa" de les persones que poden perdre el seu habitatge de manera imminent. Ha afegit que posaran la mesura a disposició de la resta de departaments del Govern perquè Drets Social "no ho pot fer sol", ha apuntat.

"Aquesta és una línia que es posa en marxa avui mateix", segons ha destacat el secretari d'Habitatge. Cal que les famílies tinguin una resolució favorable de la mesa d'emergència. En cas que no s'hagi obtingut, la Generalitat demanarà una suspensió al propietari de cada desnonament, i durant els dos o tres mesos de negociació el propietari serà compensat amb les rendes de lloguer corresponents.



Les famílies amb una resolució favorable de la mesa d'emergències han d'afrontar el pagament del 10, 12 o 18% dels seus ingressos ponderats, que de mitjana són uns 70 euros, ha indicat Sala. La Generalitat pagarà la resta del lloguer fins el que marxa l'índex de referència.



Els propietaris que segons la normativa estan obligats a oferir un lloguer social obligatori no es podran acollir a la nova mesura.

Aquest mecanisme implica la Generalitat de Catalunya i els 175 ajuntaments que s'hi han sumat per a utilitzar habitatges de lloguer convencional per a casos de les meses d’emergències que estaven pendents d’habitatge. L’ajuntament té com a única missió cercar l’habitatge necessari per a resoldre el cas si no s'ha pogut resoldre d'altres maneres. L'administració catalana, a través de l’AHC, compensa l’ajuntament amb 450 euros per habitatge, en concepte de despeses de gestió per la recerca.



La Generalitat és l’arrendatari i assumeix la totalitat del cost del lloguer de l’habitatge, el pagament del qual queda garantit; pot avançar de cop al propietari 18 mesos de la renda de lloguer, que és la d’import convencional referenciada per l’Índex; i es compromet a retornar l’habitatge buit i en condicions d’habitabilitat al final del contracte, que pot ser de cinc o set anys en funció del tipus de propietari.



A partir d’ara els administradors de finques col·legiats i els agents immobiliaris poden oferir habitatges per a resoldre casos de les meses, complementant la tasca que continuaran fent els ajuntaments. La Generalitat de Catalunya els compensarà amb l’equivalent a una mensualitat del lloguer de l’habitatge.