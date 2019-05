Per primera vegada, la Generalitat regularà el preu dels lloguers, una de les principals problemàtiques socials que pateix actualment el país. Això serà possible gràcies a un decret llei que aprovarà el proper dimarts el Consell Executiu, segons ha confirmat aquest dijous la consellera de Justícia, Ester Capella. La normativa, que s'inspira en el model alemany, permetrà limitar el preu dels arrendaments en les zones que estiguin especialment tensionades, ja sigui per increments accelerats de preu o per una oferta escassa, i serà possible a través d'una modificació del codi civil català.



Capella s'ha reunit aquest matí amb els responsables del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat i de l'Associació d'Agents Immobiliaris, Gerard Duel i Joan Ollé, per donar-los compte de la normativa que prepara el Govern, amb el qual han coincidit en la "necessitat i urgència" de regular els arrendaments. Segons ha explicat la consellera, l'executiu ha decidit accelerar la regulació dels lloguers, que va anunciar fa mesos. L'anunci arriba una setmana després que el Parlament instès la Generalitat a tirar endavant una normativa pròpia que reguli els lloguers.



El decret llei permetrà al Departament de Territori -el que té les competències en habitatge- limitar els preus i, alhora, es prepararà l'avantprojecte de llei d'arrendaments, que inclourà aquestes mesures i a més allargarà la durada dels contractes i impedirà fiances abusives. La llei pretén fixar una durada mínima d'entre sis i deu anys dels contractes de lloguer -més llarga quan la propietat sigui una societat-. La mesura suposa que ERC ha guanyat una pugna interna al Govern, ja que el Departament de Territori -en mans del PDeCAT- era més partidari d'oferir incentius fiscals i no pas limitar els preus.

En el cas Barcelona, la ciutat més afectada pels abusius preus dels lloguers, la Generalitat té previst cedir a l'Ajuntament la competència d'establir limitacions, d'acord amb un índex de referència de preus, en aquells barris qualificats de "zones tenses" on es consideri que són desproporcionats o que hi ha una alta demanda acreditada d'habitatges. En la resta de municipis, serà la conselleria l'encarregada de fixar les limitacions.



Capella ha destacat que, per regular els preus dels lloguers, el Govern ha optat per basar-se en el sistema alemany, "amb 30 anys d'experiència", perquè no es pot "continuar assumint unes pujades de preus que no s'ajusten a la realitat social ni als salaris de les persones". "Estem en una situació d'urgència", ha sostingut, després de recordar que a Barcelona ciutat el preu dels lloguers ha augmentat prop d'un 38% en només cinc anys, pel que és necessari aturar "els abusos, la gentrificació i la conversió de les ciutats en parcs temàtics".



Finalment, la consellera ha reclamat al Govern espanyol que respecti la mesura, ja que fins ara els lloguers a Catalunya es regulaven a través de l'estatal Llei d'arrendaments urbans.