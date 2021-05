Membres dels Sindicats d'Habitatge de Barcelona i Arran han entrat a la seu d'ERC a Barcelona, al carrer Calàbria, per protestar per un desnonament al Poble Sec. Els concentrats es troben a la recepció de la seu i reclamen la retirada dels antiavalots en el desnonament del carrer Lleida, al conegut com a Bloc Llavors, on hi ha un fort desplegament policial i on s'ha produït com a mínim una càrrega. Els concentrats han criticat que aquesta actuació es produeix "menys de 24 hores després que Pere Aragonès hagi pres possessió com a president de la Generalitat". El Sindicat del Barri del Poble Sec ha lamentat que en el primer dia de presidència "ja s'ha fet palès l'incompliment de l'acord de l'acord amb la CUP per part d'Aragonès".

Els concentrats han assegurat que no marxaran de la seu d'ERC- partit que en la nova legislatura encapçala el Departament d'Interior- fins que no es retirin els antiavalots presents al carrer Lleida. "Aquest cop de puny sobre la taula arriba després de setmanes d'una violència policial i judicial sense precedents, amb detingudes, càrregues policials desproporcionades, identificacions i intents de suïcidi per part d'algunes persones desnonades", han afirmat en un comunicat. S'han preguntat si els republicans retiraran els antiavalots o començaran el mandat "declarant la guerra al moviment per l'habitatge".

En paral·lel, els diputats de la CUP Dolors Sabater, Carles Riera, Xavier Pellicer i Eulàlia Reguant es troben concentrats davant del Blocs Llavors, en contra de l'actuació policial. La CUP ha reclamat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que compleixi els seus compromisos i demostri que aquesta legislatura serà "diferent". Mentre la seu d'ERC continua ocupada, Aragonès ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio que "un dels primers encàrrecs serà l'elaboració d'un nou protocol de desnonaments per evitar situacions com la d'avui al Poble-sec feta per ordre judicial".

Davant les crítiques, el conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, ha dit també a Catalunya Ràdio que desconeixia que hi hagués una família vulnerable al bloc, afirmant que no van tenir l'informe de vulnerabilitat del desallotjament fins ahir. "Si hi ha un informe de vulnerabilitat dels serveis socials per evitar el desnonament, no s'hauria d'executar". El regidor de Drets de Ciutadania i Participació de l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra, ha reaccionat asseverant que el conseller "ha mentit en directe". "És fals. Els Serveis Socials de l'Ajuntament han fet la feina i fa mesos que l'informe de vulnerabilitat per evitar el desnonament està al jutjat", ha insistit.

Segons detalla Tot Barcelona, els activistes han intentat evitar el desnonament posant diverses resistències, entre elles un cadenat a la porta d’entrada del bloc, utilitzar un matalàs perquè els agents no pugessin les escales i llançar pintura i Fairy als antiavalots. Fonts de la policia catalana han concretat que, tenint en compte que s’ha reclamat als concentrats que marxessin de l’interior del bloc i no han fet cas, "els identificats quedaran denunciats per desobediència".