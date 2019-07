Triomf veïnal sobre Blackstone, el major propietari immobiliari del món. La mobilització iniciada fa dues setmanes pel Sindicat d’Habitatge del Raval ha aconseguit evitar el desnonament de tot el bloc ubicat al número 99 del carrer Hospital de Barcelona. L’acord, tancat dissabte, s’ha oficialitzat aquest dilluns amb les rodes de premsa de l’Ajuntament de la capital i del sindicat veïnal. El consistori ha explicat que ha signat un acord amb el fons immobiliari per aconseguir un lloguer “assequible” per a sis dels nou pisos del bloc. En concret, seran lloguers d’uns 700 euros, que representaran menys del 30% dels ingressos de les unitats familiars, i contractes de set anys. En total s’hi ubicaran set de les nou famílies amenaçades amb el desnonament, ja que dues passaran a viure juntes, mentre que les dues restants, “les menys vulnerables”, seran reallotjades pel Sindicat del Raval.



Segons l’acord, la propietat oferirà a aquells situació de major grau de vulnerabilitat integrar-se en un pla d'inserció sociolaboral, a càrrec de l'empresa, per millorar les seves condicions, el que faran en coordinació amb l'Ajuntament. La regidora d'Habitatge, Lucía Martín, ha destacat que aquest ha estat el primer acord d'aquest tipus assolit entre l'Ajuntament i Blackstone, i ha defensat la importància de "coresponsabilitzar" grans tenidors d'habitatge per buscar solucions a famílies en situació de vulnerabilitat, per al que ha demanat canvis legislatius. En roda de premsa al costat del regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, Martín ha destacat que aquest acord permetrà a les famílies vulnerables quedar-se als pisos amb contractes de 700 euros mensuals.



La propietat percebrà aquesta quantitat al mes pels habitatges encara que es donés el cas que les famílies no poguessin pagar-la, ja que l'Ajuntament oferirà ajudes municipals en funció de cada cas per a aconseguir el pagament de la mensualitat si les famílies no la poden assumir, ha explicat Martín. Des Blackstone destaquen que aquest és un compromís nou, que obre la porta a futures col·laboracions amb altres ajuntaments, i ha valorat molt positivament la implicació de l'Ajuntament amb aquest acord públic-privat.



Rabassa ha explicat que a Ciutat Vella estaven anunciats gairebé 40 desnonaments però que el 90% dels afectats han pogut quedar-se a l'habitatge, i ha recordat que el Govern d'Ada Colau va comprar en el passat mandat deu finques al districte, a més d'altres pisos per separat. Fonts de Anticipa Real Estate (la gestora immobiliària de Blackstone), citades per Europa Press, han celebrat arribar a un acord "després de treballar durant diversos mesos amb l'Ajuntament per resoldre la situació". A més, la companyia ha anunciat en breu un procés de renovació integral de tot l'edifici, garantint que compleixi amb totes les normatives i regulacions.



La portaveu del Sindicat d'Habitatge del Raval, Elena Martín, ha explicat en roda de premsa que el desnonament ha estat aturat i que, a través de l'Ajuntament, s'ha acordat amb Blackstone la cessió de sis pisos en règim de "lloguer per sota del preu de mercat "durant set anys, per als quals les famílies no pagaran més del 30% dels seus ingressos. El contracte començarà quan acabi la reforma que es promourà en els pisos buits, que seran ocupats per les famílies un cop s'acabi l'obra, perquè aquestes no surtin "en cap moment del bloc".