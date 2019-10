Desenes de veïns vinculats al Grup d'habitatge de Sants, a Barcelona, s'han unit a la plataforma Trenquem Talisman per demanar un lloguer social als pisos adquirits pel fons inversor madrileny Talisman Capital SL. Es tracta de 443 immobles, la majoria a Catalunya, que la Sareb va vendre a preus molt baixos: l'empresa els va adquirir per només 40.500 euros de mitjana per cada pis. Els veïns consideren que es tracta d'"una estafa ciutadana" en un context d'emergència habitacional.



D'aquests 433 habitatges, 28 estarien ubicats a Barcelona, la gran majoria ocupats. La plataforma denuncia que el fons vol fer fora els inquilins actuals i que s'ha negat a arribar a un acord per evitar treure'ls l'habitatge, asseguren. D'altra banda, reclamen a l'Ajuntament de Barcelona i a la resta d'administracions que exerceixin el dret de tanteig i retracte, que permet a les institucions públiques adquirir nous immobles a preus reduïts per sumar-los al parc d'habitatge públic.

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) també s'ha posat al costat dels veïns i ha iniciat una campanya per aconseguir que Talisman Capital ofereixi lloguers socials als actuals inquilins o, per contra, que els pisos passin a ser propietat de l'administració. Segons informa BTV, la Sareb va oferir a l'Ajuntament els habitatges però el consistori no se'ls va quedar. El Grup d'Habitatge de Sants ha anat informant per les xarxes socials els tres intents de desnonaments a immobles d'aquest paquet de 433 pisos, dels quals se'n van poder aturar dos.



La Sareb, acrònim de Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària, és una institució controlada en un 45% per l'Estat a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB). Aquesta entitat publicoprivada, també coneguda com "banc dolent", s'encarrega de gestionar els actius immobiliaris dels bancs espanyols rescatats durant els anys de crisi, de manera que quedin lliures de riscos.