Per segon trimestre consecutiu, el preu dels lloguers a Catalunya va a la baixa. La davallada coincideix amb el període de vigència de la llei que regula el preu dels arrendament, que el Parlament va aprovar el setembre de l'any passat. En concret, segons les dades de l'Agència Catalana de l'Habitatge a partir de les fiances dipositades a l'Incasòl, el preu mitjà dels lloguers al Principat va situar-se en 713,29 euros mensuals al primer trimestre, el que suposa 12,04 menys (l'1,7%) que al trimestre anterior.



En termes interanuals, la caiguda supera els 24 euros, el que suposa un descens del 3,3%. Per àrees geogràfiques, la major caiguda del darrer trimestre la registra la província de Lleida, amb unes rendes un 4,1% més assequibles -se situen en 413,58 euros-, seguida de la de Girona (-2,7%, 541,21 euros), Barcelona (-2,2%, 778,11 euros) i Tarragona (-1,7%, 482,56 euros). Ara bé, en termes interanuals els preus només cauen a la província de Barcelona, amb un 4,2% (més de 34 euros mensuals), mentre que a Girona, Lleida i Tarragona pugen lleugerament, tot i els descensos dels dos darrers trimestres.

Si l'anàlisi va més al detall, la caiguda de preus és més important en els municipis amb regulació de preus -els de més de 20.000 habitants- que en la resta. Segons l'anàlisi que n'ha fet el Sindicat de Llogateres, en els municipis on s'ha d'aplicar la regulació, les rendes cauen un 4,8% en termes interanuals, mentre que en la resta pugen un 1,2% respecte al primer trimestre de 2020. A la ciutat de Barcelona, per exemple, el primer trimestre el preu mitjà dels lloguers va ser de 905,39 euros, el que suposa 34,71 menys que fa tres mesos (una caiguda del 3,7%) i 75,09 que un any enrere, amb el que el descens interanual és del 7,7%.



L'altra dada destacada és que el nombre de contractes de lloguers augmenta el darrer trimestre, en concret l'11,0% en les zones regulades -fins als 33.211- a un nivell molt similar dels municipis no regulats. A nivell interanual, el volum de contractes creix al voltant del 20% en una i altra zona. Per tot plegat, l'entitat conclou que les dades "tornen a demostrar que la regulació dels lloguers funciona", mentre que l'augment de contractes signats "desmunta la teoria que la regulació fa baixar l'oferta de lloguer".