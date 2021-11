La dreta espanyolista rebutja de forma frontal els pressupostos i el joc d'aliances 

Els partits de la dreta espanyolista han expressat el seu rebuig als pressupostos de la Generalitat per al 2022 amb una crítica unànime al seu contingut i prioritats i també al joc d'aliances necessari per poder-los aprovar. Al debat a la totalitat dels pressupostos per al 2022 celebrat aquest dilluns al Parlament, el portaveu del grup de Ciutadans a l’hemicicle, Nacho Martín Blanco, ha criticat el que considera que són "uns pressupostos orientats a contentar la CUP" i ha instat al Govern a atendre’s al "principi de realitat" fent polítiques "substantives" pel creixement econòmic.

Ciutadans els qualifica de "pressupostos orientats a contentar la CUP"

Martín també ha instat reiteradament a baixar els impostos, criticant que Catalunya sigui la comunitat autònoma amb la pressió fiscal més alta, i ha reivindicat el paper de l’Estat a Catalunya en el finançament. El conseller d'Economia, Jaume Giró, li ha retret en una rèplica el dèficit fiscal endèmic que pateix Catalunya. El diputat de Ciutadans ha lamentat també que mesures com la rebaixa dels impostos a les rendes més baixes, prevista en els pressupostos per a 2020, busquin "la confrontació amb l’Estat".



El portaveu ha acusat el Govern d’estar "al dictat de la CUP" i ha qualificat els comuns de "salvadors dels partits separatistes" per uns comptes que, considera, són contraris al creixement econòmic. Quan es debatin les esmenes, Ciutadans n’introduirà per eliminar els barracons escolars, blindar el concert de les escoles i augmentar el finançament de l’atenció primària i la reducció de les llistes d’espera, ha informat.



Per la seva banda, el president del grup del PP, Alejandro Fernández, ha destacat diversos aspectes que justifiquen la presentació de la seva esmena a la totalitat, entre els quals ha assenyalat la manca de responsabilitat, la frivolitat i el tacticisme que considera que ha tingut el Govern en el seu acord amb els comuns.

Fernández ha titllat de "geometria impossible i absurda" l’intent d’acord amb la CUP i finalment amb els comuns. El diputat popular ha criticat que els comptes "facin més gran l’entramat polític", en referència a la despesa destinada a la pròpia administració, i també les partides per l’acció exterior. Fernández ha posat en valor el model de Madrid, amb impostos baixos i una "estructura mínima". "Cada vegada hi ha menys economia productiva i més propaganda política", ha afirmat Fernández.



El diputat de Vox Antonio Gallego s'ha sumat a la idea que l'entesa entre els partits independentistes s'ha trencat. "Que poc ha durat la superlegislatura del 52%. Ni sis mesos", ha subratllat el diputat del partit d'extrema dreta. "Ni un sol pressupost heu estat capaços d'aprovar", ha afegit. Gallego ha qualificat de "circ" les negociacions de l'executiu per aconseguir el suport dels comptes i ha criticat que s'hagin pactat "d'urgència" amb el "xantatge" dels comuns.



"Aquests no són els pressupostos que necessita Catalunya", ha dit Gallego. "L'economia demana certesa i un marc estable, el contrari del que fa vostès quan demanen la independència", ha subratllat el diputat de Vox. Després de tot, ha considerat que els comptes estan fets "per satisfer l'extrema esquerra".