La dreta espanyolista reuneix 50.000 persones a Barcelona contra l'amnistia

Feia anys que la dreta espanyolista no reunia a Barcelona tants manifestants al carrer. Tot i que la protesta d'aquest diumenge contra l'amnistia s'ha quedat lluny d'emular les grans concentracions en els moments més àlgids del Procés, Societat Civil Catalana (SCC) ha fet una demostració de força per condemnar les negociacions de Pedro Sánchez amb els independentistes per la seva investidura.

Les planes major de PP i Vox, tant catalanes com estatals, han assistit a la protesta, que ha reunit 50.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 300.000 segons la pròpia organització. Es tractava tant de residents a Catalunya com d'altres llocs de l'Estat vinguts expressament, com han fet notar des de la pròpia entitat.



S'ha notat l'absència del PSC, que sí que va participar en manifestacions de SCC fins el 2017. El lema d'aquesta convocatòria ha sigut "No en el meu nom. Ni amnistia ni autodeterminació".



Societat Civil Catalana ha preferit separar en dues capçaleres l'entitat i els polítics, que han quedat en un segon pla, però això no ha evitat que abans de la manifestació fessin declaracions als mitjans. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arribat acompanyat del president del PP català, Alejandro Fernández, i ha titllat l'amnistia de "cacicada" i de "decisió reaccionària".

La capçalera principal de la manifestació contra l'amnistia convocada per SCC. — Pau Cortina / ACN

"L'amnistia no busca la reconciliació, no busca la convivència", ha criticat el dirigent popular, que ha assegurat que "el PSOE està fent un negoci, la presidència del govern per set vots independentistes".



Aquesta idea de negoci ha estat recollida també per SCC, que en boca del seu vicepresident, Álex Ramos, ha afirmat que es tracta d'una "compra de vots per a una investidura". Ramos ha reclamat un pacte entre PP i PSOE per desbloquejar una investidura sense suport dels independentistes, i ha afirmat que van ser els dos grans partits de l'Estat els qui van "escapçar" el Procés el 2017.



La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acaparat bona part dels focus i l'atenció dels manifestants i ha manifestat que Pedro Sánchez "vol portar-nos a un carreró sense sortida de forma tirana". "Ningú pot canviar el destí de la nació, fer-ho d'esquena a la resta i retorçant les lleis", ha afegit, segons recull l'ACN.

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la manifestació de SCC contra l'amnistia a Barcelona. — Ariadna Comas / ACN

Sis anys de la manifestació més multitudinària

"Puigdemont a prisión" ha sigut sens dubte el cant més corejat de la protesta, i a les pancartes han destacat frases com "Pedro el dictador" o "España no se vende por votos". La presidenta de SCC, Elda Mata, ha titllat de "nefastes" les conseqüències d'una hipotètica llei d'amnistia i ha reivindicat "projectes que ens uneixin i no que ens divideixin", i ha posat com a exemples "l'esperit" de la Transició i els Jocs Olímpics del 1992.

Mata ha arribat a comparar el Procés amb el final del nazisme a Europa i ha criticat les "concessions" als independentistes per "aconseguir i mantenir el govern", cosa que ha titllat de "greuge comparatiu" amb els "espanyols d'altres comunitats".



Tots els parlaments han sigut en castellà i han acabat amb visques a Catalunya, Espanya i el rei. En resposta al comentari del Govern que aquesta manifestació anava "contra Catalunya", els portaveus s'han autoreivindicat -i també als manifestants- com a catalans. Malgrat això, s'ha notat un clar biaix a l'acabament de l'acte davant l'emoció que ha despertat l'himne d'Espanya enfront el Cant de la Senyera.

La protesta s'ha fet el mateix dia que es compleixen sis anys de la manifestació més multitudinària de l'entitat, la del 8 d'octubre de 2017, tot just una setmana després de l'1-O. En aquella ocasió hi va haver 350.000 persones, segons la policia, i un milió, segons SCC.



Des de llavors, la capacitat de mobilització de l'entitat va anar perdent múscul, tot i que va recuperar-la considerablement el 2019 després de la sentència del Procés. La pandèmia, però, desinflaria el moviment als carrers, igual que l'independentista.