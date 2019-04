Durant el 2018, 82 persones van perdre la vida a la feina: 60 per accidents al lloc de treball i 22 en accident mortal in itinere. Aquestes són les dades presentades per la UGT sobre sinistralitat laboral en un informe que posa el focus en la precarietat laboral i la falta de prevenció com a origen del problema.



Les xifres mostren un lleuger augment dels accidents laborals: el 2018, va haver-hi un 1,66% més respecte al 2017, i un 3,82% més d'aquests van desembocar en una baixa laboral. La UGT ha denunciat que l'empitjorament de les condicions de treball dels darrers anys han generat un greuge en la salut dels treballadors, alhora que denuncien que encara no s'hagin normalitzat les avaluacions de riscos psicosocials, i molt menys la implantació de les mesures preventives.



"La fatiga mental, l'estrès, l'ansietat i la depressió estan en el punt de mira dels accidents en l'entorn laboral", assenyala el sindicat, i assegura que aquestes malalties ja són la segona causa de baixa laboral. En aquesta línia, la UGT denuncia que, si bé les TIC han permès millorar molts aspectes de la vida laboral, també estan vulnerant greument el dret a la desconnexió dels treballadors. A més, critiquen la "mercantilització de la prevenció", que, a causa, de les retallades, s'ha convertit "en un joc d’escacs per escatimar costos i evitar inversions".



Tot i això, l'informe mostra només una petita part de la realitat del món laboral, ja que el sindicat adverteix que algunes empreses eludeixen el reconeixement i la declaració dels accidents de treball i desvien cap al sistema públic de salut els danys causats pel treball, dificultant així el dret a l'atenció sanitària per part de les mútues d'accidents de treball.



Per aquests motius, la UGT demana la derogació de les reformes laborals i un pla de xoc per combatre la sinistralitat laboral. A més, també proposen crear un marc normatiu de la prevenció de riscos laborals que obligui a les empreses a posar més esforços econòmics i la creació de jutjats especialitzats en aquest àmbit.

Les dones, les més afectades per malalties laborals

L'informe també posa l'accent en la sinistralitat laboral en les dones, que augmenta, tot i que en menor grau que en els homes, segons les dades. La UGT també matisa que gran part de les dones tenen una vida laboral no reconeguda com a treball formal, les tasques relacionades amb les cures i el treball domèstic, que queden fora de l'estudi.

Les treballadores que tenien un contracte eventual van patir més accidents

A més, el sindicat assenyala que les treballadores que tenien un contracte eventual van patir més accidents, i que aquests es van incrementar l’any 2018 en comparació amb les dades del 2017. En canvi, el 2018, respecte a les dades del 2017, aquelles treballadores que tenien contracte fix o un contracte sense especificar van experimentar una baixada dels accidents amb baixa totals.



Les dones també són les que pateixen més malalties laborals, fet que es podria explicar, segons l'informe, perquè tenen més presència en el sector serveis, on es concentren els afectats per patologies musculoesquelètiques. A més, també són les treballadores les que pateixen conseqüències més intenses a llarg termini pel que fa a malalties relacionades amb l'exposició de substàncies químiques, ja que els cossos femenins acumulen més quantitat de matèria grassa.