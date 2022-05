El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts l'avantprojecte de la reforma de la llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, que suposa un avenç en els drets de les dones. Entre els canvis principals que introdueix aquesta norma hi ha l'eliminació de traves a l'avortament, com l'obligació de les menors de 16 i 17 anys a comptar amb l'aprovació parental a l'hora d'avortar. La norma garantirà, a més, que els avortaments es realitzin a la sanitat pública i als centres més propers al domicili de la dona i introdueix nous drets, com la baixa laboral per a regles que provoquen dolors incapacitants.

Dins aquesta eliminació de barreres, la nova llei estableix eliminar els tres dies previs de reflexió abans d'accedir a un avortament i també elimina l'obligatorietat de rebre un sobre amb informació prèvia. Aquest era un requisit obligatori en la llei anterior, que suposava, tal com expliquen al ministeri d'Igualtat una "tutela patriarcal" cap a les dones.

Regulació de l'objecció de consciència

Uns dels punts clau per garantir l'accés a l'avortament als centres públics serà la regulació de l'objecció de consciència. En l'actualitat són molt pocs els avortaments que es realitzen a la sanitat pública (al voltant d'un 20% del total) pel fet que molts metges es declaren objectors. La nova norma proposa crear un registre de metges objectors que ho hauran de fer de forma prèvia i que no podran exercir avortaments tampoc a la sanitat privada. El model que segueix aquesta norma és similar al que ja es va establir a l'objecció a la llei d'eutanàsia.



Aquest registre permetrà al Govern conèixer on cal reforçar els equips en hospitals i centres públics per garantir aquest dret visquin on visquin les dones. La llei inclou una baixa per incapacitat per interrupció de l'embaràs i garantirà l'assistència i l'acompanyament integral i especialitzada en els casos d'interrupció de l'embaràs.

A més, preveu que els centres de salut distribuiran de forma gratuïta la pastilla del dia després i que totes les farmàcies han de comptar amb aquest fàrmac.

Salut menstrual i permisos pagats

Una de les grans novetats d‟aquesta norma és la inclusió de permisos pagats per l'Estat des del primer dia per dolors menstruals incapacitants. Tal com ha afirmat la ministra d'Igualtat a la roda de premsa després del consell de ministres, "la regla deixarà de ser un tabú". "Totes les dones sabem que com n'és d'estigmatitzant parlar de la regla als llocs de treball" i que fins ara s'ha "viscut des de la culpa i la vergonya. El que hem viscut fins ara és un estigma, una culpa en viure el que les dones vivim una vegada al mes" i ha afegit que amb aquesta mesura Espanya es posa a l'avantguarda d'aquests drets, ja que és el primer país que regula sobre aquesta qüestió.



La nova norma inclourà, a més, un permís retribuït per a les embarassades a partir de la setmana 39 de gestació, encara que el Ministeri d'Igualtat aspirava que fos des de la 36a.

Educació sexual obligatòria

La llei també posa el focus a l'educació sexual i estableix que aquesta sigui obligatòria en totes les etapes educatives. Això suposarà, a més, la formació en aquesta matèria del professorat, així com de funcionaris de presons i treballadors públics. Tal com ha afirmat Irene Montero en presentar la llei aquest dimarts, "no podem permetre que els primers aprenentatges siguin a través de la pornografia violenta", a la qual molts menors accedeixen a edats tan primerenca com els vuit anys. "Des de les institucions hem de fer un acompanyament d´aquest aprenentatge i garantir que les relacions estiguin basades en el consentiment, l´ús de mètodes anticonceptius i que siguin respectuosos".

A l'àmbit escolar, la llei contempla el repartiment de forma gratuïta de mètodes barrera d'anticonceptius en centres educatius vinculat a campanyes sobre educació sexual (cosa que també es farà en centres socials i penitenciaris). Es crearan centres públics datenció especialitzada en salut sexual i reproductiva i una línia d'atenció telefònica.

Sense acord sobre baixada de l'IVA

Finalment queda fora la promesa rebaixa de l'IVA per als productes d'higiene femenina, com ara compreses i tampons. Tot i que l'acord de coalició que van signar el PSOE i Unidas Podemos va estipular que aquests productes quedaran gravats amb l'IVA superreduït del 4%, Hisenda ha tornat a aparcar aquest compromís, pel qual la titular d'Igualtat, Irene Montero, promet continuar lluitant.



Igualtat havia plantejat eliminar aquest impost per combatre el que es coneix com a "pobresa menstrual", però la negativa de la titular d'Hisenda ha acabat amb aquesta mesura. Irene Montero ha afirmat que lluitarà perquè aquesta mesura sigui inclosa als propers Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), perquè és una necessitat "urgent".

Violències reproductives

L'avantprojecte de llei aprovat aquest dimarts estableix una sèrie de pràctiques com a violències reproductives. Entre elles destaca la "gestació per substitució" (ventres de lloguer) com una forma de violència contra les dones. El text prohibirà la publicitat de les empreses intermediàries que ofereixen aquests serveis a Espanya. Una altra forma de violència reconeguda a la llei és l'embaràs forçós, l'avortament forçós o l'esterilització de dones amb discapacitat.