Un dron busca restes òssies de soldats de la Guerra Civil a la zona de l'incendi de Corbera d'Ebre

L'incendi de Corbera d'Ebre (Terra Alta) de l'any passat, que va cremar 400 hectàrees entre el 16 i el 18 de juny, va deixar al descobert nombroses restes òssies de soldats morts durant la Batalla de l'Ebre, en el marc de la Guerra Civil.

Des d'aleshores, el Departament de Justícia, Drets i Memòria ha rebut múltiples avisos de les troballes. L'estiu passat va dur a terme diverses actuacions d'urgència pel que fa a la recollida i la seva recuperació. Ara, la Direcció General de Memòria Democràtica ha iniciat una prova pionera per a la detecció massiva de restes a la zona del Mas de la Pila, segons ha informat el Departament en un comunicat.

La clau de tot plegat és un dron i la intel·ligència artificial. La Generalitat utilitza l'aparell per rastrejar les 400 hectàrees cremades a Corbera d'Ebre per buscar les restes òssies de la Guerra Civil. Les imatges obtingudes s'estan analitzant amb tecnologia d'Intel·ligència Artificial (IA).

Amb la informació obtinguda, al setembre començarà la prospecció en extensió per part d'arqueòlegs, antropòlegs i historiadors. Les restes òssies recuperades seran objecte d'estudi amb la finalitat d'identificar-les i poder-les retornar a les famílies adherides al Programa d'identificació genètica de la Generalitat de Catalunya. Es preveu localitzar també altres indrets susceptibles de ser excavats més endavant, com trinxeres o altres espais on els soldats del front de l'Ebre hi van viure i combatre.

Aquest mes de juliol ja s'ha realitzat una part de la iniciativa amb un dron dotat de tres càmeres d'alta definiciói amb visors tèrmics i infrarojos, les imatges de les quals ja estan sent analitzades per la intel·ligència artificial.

Creixen les actuacions en superfície

Les restes òssies localitzades en superfície, sovint associades a contextos bèl·lics, representen una part força rellevant de les intervencions incloses en el Pla d'actuacions en fosses. De fet, durant el primer semestre de 2023, es van registrar a Catalunya un total de 25 avisos de troballes humanes en superfície relacionades, presumptament, amb el període de la Guerra Civil.

Actualment, el web de fosses compta amb 911 registres documentats, 57 dels quals corresponen a actuacions fetes des del 2008 per recollir restes en superfície del període de la Guerra Civil i la dictadura franquista. D’aquestes actuacions, n’hi ha 26 que van derivar posteriorment en excavacions de fosses.