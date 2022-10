Dues llibreries històriques de Barcelona abaixaran la persiana abans de finals d'any: Alibri i Cómplices

El tancament de comerços històrics de Barcelona és un fet. Ben aviat, a la llista de negocis barcelonins que tanquen les seves portes s'afegiran dues llibreries emblemàtiques de la capital catalana: Cómplices, especializada en literatura LGTBI, i Alibri, a la qual només li faltaven tres anys per convertir-se en un establiment centenari. Així ho han anunciat els propietaris d'ambdues llibreries aquesta setmana. Els lectors barcelonins estan de dol.

Situada al carrer Balmes, 26, de Barcelona entre Gran Via i Diputació, Alibri, o la Herder com es coneixia històricament, va obrir l'any 1925 per iniciativa de l'editorial Herder de la ciutat alemanya Friburg i es preveu que abaixi la persiana abans de finals de d’any. De moment, el propietari no ha donat a conèixer els motius que l'han portat a tancar l'establiment. El descens del nombre de vendes i el desinterès de la societat per la literatura podria haver precipitat la dràstica decisió. Fonts d'Alibri han apuntat a l'ACN que ja han informat els 28 treballadors.

L'editorial alemanya Herder, fundada el 1801, va obrir l'establiment a Barcelona l'any 1925. Durant la Guerra Civil, la botiga va ser expropiada pel bàndol republicà fins que Antonio Valt, l'antic gerent de la llibreria, la va poder recuperar en una subhasta pública. Des d'aleshores, Alibri ha sigut un referent pels amants de la lectura que viuen a Barcelona.



Cómplices, un referent barceloní de literatura LGBTQI

Una altra llibreria que tancarà abans que acabi l'any és Cómplices, especialitzada en literatura LGBTQI. Així ho han anunciat les seves propietàries a través de les xarxes: "Ha arribat el moment de deixar pas a les demés llibreries LGTBQI+. Estem molt orgulloses d’haver compartit aquest projecte amb vosaltres".

Quasi tres dècades després d'aixecar la persiana per primera vegada, Cómplices tancarà per sempre les seves portes el 31 de desembre d'aquest any. La jubilació d'una de les dues propietàries podria ser el motiu del tancament. "Va ser un projecte que vam començar juntes i l'acabem juntes", ha dit la Connie Dagas, una de les propietàries, a beteve.

Després d'anunciar la trista noticia, les xarxes socials s'han omplert de desenes de respostes i repiulades lamentant el tancament i agraint la feina de tots aquests anys. No obstant, tot i el tancament de Cómplices, l'editorial Egales, vinculada a la llibreria seguirà oberta i fent llibres de temàtica LGBTQI.