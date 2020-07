Dur enfrontament entre el Govern i l'Arquebisbat de Barcelona per les restriccions de la Covid-19

L'enfrontament entre el Govern de la Generalitat i l'Arquebisbat de Barcelona puja de to en les darreres hores arran les restriccions establertes per fer front a l'actual emergència sanitària que comporten els rebrots de contagi de la Covid-19. Mentre l'estament religiós va decidir tirar endavant amb una missa celebrada a la Sagrada Família en memòria de les víctimes mortals provocades pel coronavirus tot i no tenir permís del Procicat, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat un expedient sancionador al respecte. Per la seva part, l'Arquebisbat també sospesa presentar una querella contra el Govern per una prohibició que consideren improcedent.

Segons ha anunciat l'Arquebisbat de Barcelona, durant els pròxims dies iniciarà "les accions legals oportunes contra l'arbitrarietat i la indefensió que pateixen el dret a la llibertat religiosa i a la llibertat de culte". L'òrgan eclesiàstic es mostra disconforme amb la norma que prohibeix en diversos municipis, inclosa Barcelona, les trobades i reunions de més de 10 persones, incloent els casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres. L'Arquebisbat ha recordat que aquests drets es troben "constitucionalment protegits". La Sagrada Família ha acollit aquest diumenge la polèmica missa en record de les víctimes de la Covid, en una cerimònia amb un aforament màxim del 23%, on es va prendre la temperatura als assistents i a la qual no ha assistit cap autoritat ni nacional ni municipal.

En un comunicat, l'Arquebisbat ha considerat "injusta i discriminatòria" la previsió de limitar a 10 persones l'assistència als actes religiosos i ha defensat que des de l'església han estat "molt acurats i respectuosos per mantenir les normes sanitàries exigides per als espais tancats, presentades en tot moment a l'administració, comptant amb el vistiplau dels metges". Han afegit també que per a altres locals interiors més reduïts l'aforament s'ha reduït al 50%.

L'Arquebisbat ha lamentat que, tot i haver fet la petició el 21 de juliol i que la Sagrada Família s'ha reobert als turistes aquest cap de setmana, no se'ls hagi donat permís explícit per celebrar la missa d'aquest diumenge. L'arquebisbe i cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella, ha apel·lat en la cerimònia a la unitat de les forces polítiques i de les diverses associacions en la lluita contra la pandèmia durant la missa en commemoració dels morts per la pandèmia. "No és temps de discussions inútils, de buscar culpables ni d'augmentar la divisió, és temps d'estendre la mà", ha dit Omella, que ha demanat "a qui té poder al món" que "uneixi forces i lluiti pel bé comú".

Expedient i retrets de Torra

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest dilluns l'obertura d'un expedient sancionador a l'arquebisbat de Barcelona per la missa d'aquest diumenge a la Sagrada Família sense el permís pertinent. Torra ha censurat la irresponsabilitat de l'Arquebisbat amb aquesta celebració que va congregar més de 400 persones en ple rebrot de la pandèmia. Però també ha estat molt dur amb l'arquebisbe Omella a qui ha retret que ara apel·li a drets fonamentals per defensar la seva actuació mentre, segons Torra, ha girat l'esquena a la defensa de drets fonamentals reprimits per l'Estat espanyol com el de llibertat d'expressió, de vot o d'acció política. Torra s'ha declarat un catòlic amb referents en la teologia de l'alliberament que representen personalitats com Pere Casaldàliga i ha assegurat que la seva Església és la que està al costat dels febles, tot retraient a Omella que en el conflicte del Procés es posés de part dels poderosos.