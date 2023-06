Duran i Lleida és el nou president de la patronal espanyola de supermercats

Josep Antoni Duran i Lleida ha sigut escollit com a nou president de la patronal espanyola de supermercats Asedas, que representa el 75% de la superfície de distribució alimentària. L'antic líder d'Unió Democràtica de Catalunya ha estat designat per la junta directiva en substitució d'Antonio Garrigues Walker, també expolític, en el seu cas del Partit Reformista.

La patronal destaca "la gran trajectòria personal i professional" de Duran i Lleida. "Aportarà a la defensa d'interessos tan amplis com els que representen les empreses d'Asedas una experiència i visió que els ajudarà a continuar servint la societat", han subratllat, així com la seva defensa del "diàleg" i el consens.

L'exdiputat ha destacat la importància de la distribució alimentària de proximitat representada pels supermercats d'Asedas com un sector creador d'ocupació i riquesa. Considera que es tracta d'una parcel·la "fonamental per a la vertebració territorial d'Espanya" i "essencial per a la vida quotidiana dels ciutadans".

"La figura de Duran i Lleida representa -en opinió de les empreses- no només els valors que intenten inspirar les decisions d'Asedas des de la seva fundació, fa més de vint anys, sinó també els seus objectius presents", ha indicat l'associació en un comunicat.

"Els nostres empresaris han valorat la implicació de Josep Antoni Duran i Lleida amb els desafiaments (...) que el sector té al davant; cosa que, unida al tarannà conciliador i dialogant que sempre ha inspirat la seva trajectòria, ens servirà d'una gran ajuda", ha afegit per la seva part Garrigues Walker. El també expolític seguirà com a president d'honor d'Asedas.

Nova etapa per a Duran i Lleida

En la darrera etapa de la seva vida política va ser la cara visible de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats. D'ençà de la seva sortida, Duran i Lleida ha creat l'Acadèmia Europea Leadership, un centre per "formar líders" per "combatre els postulats populistes".

L'expolític també ha col·laborat amb diversos mitjans, empreses i organitzacions. Destaca el seu paper dins de la CEOE, que el va fitxar l'any 2017 per coordinar fòrums internacionals, així com el seu paper com a conseller d'Aena.