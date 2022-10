Arriba un eclipsi solar: com veure'l des de Catalunya?

Aquest dimarts 25 d'octubre de 2022 podrem veure un eclipsi solar parcial des de Catalunya. Es tracta d'un fenomen que es de molt baixa magnitud observable des del nord-est d'Espanya, així com a gran part d'Europa, el nord-est d'Àfrica i Àsia occidental.

La magnitud màxima estatal es podrà veure precisament a Catalunya, superat el migdia: el màxim serà a les 12:07 hores. Concretament, serà de magnitud 0,12 a Girona i de 0,10 a Barcelona, és a dir, quedarà respectivament un 12% i 10% del disc solar tapat.

A la resta de Catalunya la magnitud màxima serà inferior al 0,10, sempre segons detalla el servei d'astronomia de l'Institut Geogràfic Nacional (IGN) d'Espanya. També es podrà veure a Aragó, Navarra, País Basc, La Rioja, Cantàbria, Astúries, al nord de Castella i Lleó, al nord de la Comunitat Valenciana i a les illes Balears.



Pel que fa al cas de Barcelona, oficialment l'eclipsi s'iniciarà a les 11:33 hores. El màxim de magnitud arribarà a les 12:07 hores, quan s'arribarà a la citada magnitud màxima de 0,10. L'eclipsi de demà acabarà a les 12:42 hores, tancant així un episodi d'un total de 69 minuts, detalla l'IGN.

Evolució de l'eclipsi a Barcelona. — OAN-IGN

El darrer eclipsi solar parcial visible a Espanya va ser el 10 de juny del passat 2021, mentre el següent serà a les Canàries el 14 d'octubre de 2023, i no serà fins al 29 de març de 2025 quan n'hi haurà un de visible a tot l'Estat. Pel que fa als eclipsis totals, els propers seran el 12 d'agost de 2026 i el 2 d'agost de 2027, mentre el 26 de gener de 2028 hi haurà un eclipsi anular.

Els que no es vulguin perdre aquest eclipsi solar i no el puguin viure en directe, ho podran fer a través de la marxa. Per exemple, el canal de YouTube del Royal Observatory Greenwich oferirà senyal en directe d'aquest esdeveniment astronòmic.

Què és un eclipsi solar?

Un eclipsi de sol és el fenomen pel qual la llum solar es total o parcialment amagada en interposar-se un astre entre el sol i l'observador. Des de la Terra, els eclipsis de sol que veiem són ocultats per la lluna.

Des del punt de vista de l'observador, es classifiquen en totals, anulars i parcials. Els totals es donen quan la lluna cobreix el disc del sol sencer, els parcials quan només en tapa una part i els anulars quan el disc de la lluna no cobreix el del sol, però els seus centres es troben alienats.



Precaucions davant l'eclipsi

Observar el sol directament sempre pot comportar riscos. La gran quantitat de radiació que emet a diverses longituds d'ona poden fer mal a la vista, arribant a produir ceguera si es realitza una observació prolongada.

Per això, es recomana no observar el sol directament, a simple vista. Les opcions recomanades són veure el sol a través de projector o utilitzar un filtre homologat, les conegudes ulleres d'eclipsi, que redueixen la llum solar a un factor superior a 30.000 vegades.