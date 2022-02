'Connectivitat desencadenada'. Aquest és el lema amb el qual es presenta la XVII edició del Mobile World Congress (MWC), que s’inaugura aquest dilluns a les instal·lacions de Fira de Barcelona a L’Hospitalet de Llobregat. En aquesta ocasió, després de la suspensió de 2020 i la versió reduïda de l’any passat, la GSMA, entitat organitzadora, vol mostrar múscul i la voluntat del sector tecnològic de reactivar-se en un escenari postpandèmic.

Així, el Mobile ocuparà set dels vuit pavellons de la fira, acollint més d’un miler de ponents de 150 països. Malgrat el temor inicial, durant tota la setmana desfilaran pel recinte firal, representants d’Ericsson, Google, Huawei, Nokia, OPPO, Samsung, Amazon, Huawei, Meta (antiga Facebook), Microsoft, Telefónica o Vodafone. Les absències més destacades són les de la japonesa Sony i la xinesa Lenovo.



La previsió de l’organització és rebre entre 40.000 i 60.000 persones, el que suposaria la meitat dels assistents de l’edició de 2019. Els visitants podran conèixer les darreres novetats tecnològiques que s’exposaran a la fira. Les tecnologies relacionades amb la connectivitat, com el 5G, les innovacions vinculades al núvol (‘cloud’), l’Internet de les Coses (IoT) seran les protagonistes del Mobile, en el qual sobresurten la intel·ligència artificial, la realitat virtual i mixta i el ‘blockchain’, que es vincula al concepte de moda: el metavers.

La directora científica del centre tecnològic Eurecat, Eugenia Fuenmayor, indica que "el Mobile ha estat sempre un bon instrument per a corroborar i mesurar l'auge de les noves tecnologies perquè més enllà del llançament de nous models de mòbils, tauletes, rellotges i dispositius mòbils, en general, mostra els avanços més importants del moment, des de les seves etapes inicials fins a la seva implantació a gran escala". En aquest sentit, recorda com el saló barceloní ha sigut un aparador per constatar l’evolució del 5G, que enguany tornarà a ser protagonista.

El teletreball impulsa el 5G

Fuenmayor assenyala que el 5G serà un dels elements claus al Mobile, ja que es troba en un moment de desplegament a gran escala "gràcies a l’impuls extra que li ha donat el teletreball i la necessitat de tenir una connexió ràpida i flexible en tota mena d'entorns". De fet, l’experta precisa que a la llista de participants de l’esdeveniment s’hi descobreixen diversos proveïdors de solucions 5G, a més de fabricants de dispositius mòbils d’aquesta tecnologia.



A partir d’aquest desenvolupament de la tecnologia 5G, s’està expandint la Internet de les Coses (IoT), que es visualitza en empreses que proveeixen serveis per sectors com la salut, el transport, les ciutats intel·ligents o la gestió de la sostenibilitat. Paral·lelament, i atesa l’aposta pel 5G, la intel·ligència artificial també l’utilitza per dissenyar aplicacions basades en l’analítica de dades. En aquest àmbit, aquesta tecnologia està present a objectes com els robots, els drons, els cotxes elèctrics o els sensors.

L’anunci de Mark Zuckerberg de substituir el nom comercial de la xarxa social Facebook pel de Meta el passat mes d’octubre va disparar l’interès pel metavers. Fuenmayor creu que "aquestes tecnologies guanyaran especial notorietat i la inversió en el seu desenvolupament augmentarà significativament, amb la qual cosa serà interessant seguir la seva evolució a partir d'ara en les pròximes edicions del Mobile". El metavers fa servir la realitat virtual i mixta per a crear mons interactius.

Els avantatges del 5G

La implantació del 5G és una realitat que va acompanyada d’avantatges pels usuaris. Així ho creu Lola Burgueño, professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC i investigadora del grup Systems, Programari and Models Research Lab (SOM Research Lab) de l'IN3. En aquest sentit, al·ludeix a què les dades d’internet es transmeten més ràpidament. "Notarem que les possibilitats que s’ofereixen als nostres dispositius i la magnitud dels entorns intel·ligents i de les aplicacions que estaran disponibles seran molt superiors".

En relació amb la Internet de les Coses, Burgueño indica que, encara que moltes vegades no en siguem conscients, molts dels objectes que emprem a la vida quotidiana fan servir aquests entorns tecnològics. "Només cal fixar-s’hi amb els dispositius intel·ligents que incorporen els rellotges, els frigorífics o les rentadores".



Una de les atraccions del Mobile són les novetats que presenten les companyies de telefonia i les seves noves gammes de productes. En aquesta ocasió, el denominador comú seran els terminals plegables i amb múltiples càmeres posteriors. Aquest és el cas de Samsung, Huawei o Xiaomi. Els especialistes també sospiten que la nord-americana Motorola aprofitarà la cita del Mobile per donar a conèixer el seu telèfon Razr 3, que es caracteritza per ser un dispositiu plegable.

Control de vehicles i viatges immersius

L’operadora Orange ja ha anunciat que durant el Mobile efectuarà demostracions de com la tecnologia 5G permet controlar en temps real un vehicle submarí situat a l’Oceanogràfic de València. A més, també oferirà als assistents la possibilitat de fer un viatge immersiu a la mítica catedral de Notre Dame de París gràcies a la realitat virtual.

En el marc de la visibilització de l’exclusió financera de les persones grans i la manca d’oportunitats dels entorns rurals, el que ja es coneix com les zones buidades, algunes companyies, com la japonesa Fujitsu presentaran un caixer automàtic que ajuda per telèfon a l'usuari que el requereix i també mostrarà una solució de telemedicina en zones rurals.



En aquesta edició del Mobile, en què es vol incidir en la recuperació després de dos anys molt marcats per la Covid-19, a l’espera de la renovació del conveni entre la Fira i GSMA -el contracte finalitza el 2024- tornaran a conviure les novetats tecnològiques, com el 5G i la intel·ligència artificial, amb els darrers models de telefonia mòbil.