El poder adquisitiu mitjà dels treballadors catalans encara està clarament per sota del que tenien abans de l’esclat de la crisi. En un comunicat, la UGT de Catalunya exposa que entre 2008 i 2018 el sou mitjà dels treballadors del Principat va créixer un 5,2% nominal en aquesta dècada, en passar dels 23.366 euros als 24.592, segons les dades de l’Enquesta Anual dels Costos Laborals. Ara bé, l’increment del sou no és real, perquè en el mateix període la inflació va créixer un 15,0%, de manera que en termes reals el poder adquisitiu dels treballadors va caure un 9,7% en aquest temps.



L’any passat va ser el primer en molt de temps que la situació va revertir-se sensiblement, ja que segons les dades combinades de l’Enquesta Trimestral dels Costos Laborals i de l’Institut Nacional d’Estadística el poder adquisitiu dels salaris catalans va créixer de mitjana un 3,4%. Amb tot, aquesta millora no serveix per compensar la pèrdua acumulada de capacitat de compra durant els anys de la crisi.



El sindicat considera que la disminució salarial va ser una conseqüència de les “pressions i la pèrdua del poder negociador” dels treballadors pels “efectes de les reformes laborals”. Per a la UGT, les reformes laborals, aprovades successivament pels governs espanyols del PSOE i el PP, “han resultat nefastes per les condicions laborals de la població assalariada”.



Per tot plegat, reclama que hi hagi un augment del salari mínim aquest 2020 i que en aplicació de l’Acord per al Treball i la Negociació Col·lectiva (AENC, per les sigles en castellà) i l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) els convenis col·lectius traslladin “augments salarials al voltant d’un 3%, que permetin guanyar poder adquisitiu i que estableixin l’increment dels salaris mínims de conveni a 14.000 euros anuals”. A més a més, també aposta per “polítiques expansives” que reactivin l’economia “a través d’una despesa pública eficient i ben orientada cap a aquells sectors generadors d’ocupació i benestar social, a través dels pressupostos que s’aprovin tant a Catalunya com a Espanya per aquest 2020”.



L’increment salarial de l’any passat, però, va afavorir especialment els càrrecs directius. Segons un informe del grup ICSA i l’escola de negocis EADA, presentat la setmana passada, la retribució dels directius va créixer 8,6 vegades més que la dels treballadors rasos durant l’any passat.