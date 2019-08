El vicepresident i conseller d’Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha ordenat retallar la despesa de les conselleries i de les empreses públiques del Govern, amb l’única excepció del pagament de nòmines, els serveis bàsics i les inversions i despeses ja compromeses. Segons una ordre publicada al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), l’objectiu de la instrucció és quadrar els comptes del 2019 i no generar més dèficit del permès. En concret, el topall de dèficit per a les autonomies se situa enguany en el 0,1%.



“En situació de pròrroga pressupostària i per assegurar el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, es considera necessari avançar els terminis de la tramitació dels procediments d'execució de la despesa i dels procediments de modificacions pressupostàries”, es llegeix al DOGC. Segons han comentat fonts d’Economia a Efe, el tancament pressupostari es fa cada any al novembre, però aquest 2019 s’ha avançant a l’agost per la “incertesa” sobre els recursos que rebrà Catalunya a través del sistema de finançament autonòmic. Mentre no hi hagi nou govern a Espanya, les transferències del model de finançament.



A l'espera que es formi un nou govern a Espanya, les transferències del model de finançament a les comunitats no s'han actualitzat aquest any i es fan amb xifres del pressupost del 2018, cosa que segons els càlculs de la Generalitat suposa comptar amb 874 milions menys. A més a més, el Govern també denuncia que tampoc s’han pagat uns 480 milions de la recaptació de l’IVA del 2017, que manté retinguts Hisenda. Per tot plegat, qualsevol despesa de caràcter urgent que no pugui esperar al 2020 requerirà l'autorització prèvia del vicepresident del Govern o del Departament d’Economia.



Pel que fa a les entitats públiques, hauran de presentar un programa de retallades d’aproximadament el 6% sobre el total del seu pressupost, segons es llegeix al DOGC. Entre aquestes entitats hi ha la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Ferrocarrils de la Generalitat o l’Institut Català de Finances, entre moltes altres. La voluntat de no superar el topall de dèficit -tot i que la Generalitat vol que s’incrementi fins al 0,3%- també respon a l’objectiu de no haver de tornar a recórrer al FLA per finançar-se i, sobretot, a evitar donar arguments al govern espanyol perquè intervingui els comptes del Govern.