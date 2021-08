Els treballadors de Glovo han començat aquest divendres la vaga als supermercats de la companyia per reclamar una millora de les condicions laborals, després que la mediació celebrada aquest dimecres al Departament de Treball finalitzés sense acord. La principal reivindicació és la contractació directa per part de l'empresa, ja que actualment els empleats estan contractats mitjançant empreses de treball temporal. La vaga ha començat aquest divendres i afectarà els cinc centres que l'empresa té a Barcelona, ubicats en el carrer Marina, Girona, Francesc Carbonell, Consell de Cent i Travessera de Dalt. Són els anomenats Glovo Markets. Segons CCOO, la protesta té un seguiment del 100% i els 300 treballadors dels supermercats estan fent vaga.



Més enllà d'una contractació directa per part de l'empresa, els empleats reclamen un increment del valor de l'hora treballada un 75% en dies festius i diumenges, complements salarials per als dies de pluja i treball nocturn equivalents al 25% del preu de l'hora ordinària i el cobrament d'un plus de transport per compensar les despeses diàries dels treballadors per anar i tornar del domicili al centre de treball.

Els empleats també han reclamat a l'empresa fer-se càrrec del cost del vehicle i telèfon, garantir els dies de vacances establerts, un temps de descans de cinc minuts per hora de treball i assegurar l'abonament de la nòmina abans de l'últim dia del mes corresponent. Així mateix, han reiterat la necessitat de disposar de lavabos, sales de descans, taquilles, menjadors, punts de càrrega elèctrica i aigua.



"No ens podem permetre tenir empreses que es venen com innovadores, modernes, d'economia col·laborativa i que estan explotant els treballadors en condicions molt dures, fins i tot, el seu sou no arriba al salari mínim interprofessional", ha denunciat la secretària de Noves Realitats del Treball i Economia Social i Solidària de CCOO, Carmen Juares.



La concentració d'aquest divendres ha començat a dos quarts de deu del matí davant el centre ubicat al número 120 del carrer Girona, a Barcelona. Gairebé una hora més tard, treballadors de tots els centres s'han dirigit fins a la seu de Glovo, on s'hi han mobilitzat. La vaga s'allargarà durant tot aquest cap de setmana, així com els dies 3, 4, 5, 10, 11 i 12 de setembre.