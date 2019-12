Any rere any, la inversió que el Govern espanyol executa realment en infraestructures de transport a Catalunya no coincideix amb la que apareix als pressupostos. Bàsicament, la xfira final és més baixa. Amb el temps, això genera un enorme dèficit inversor, que segons un estudi presentat per la Cambra de Comerç de Barcelona superaria els 8.000 milions d’euros entre els anys 2001 i 2018. L’informe, que s’ha presentat aquest divendres i té per títol L’impacte econòmic del dèficit d’inversió en infraestructures de l’Estat a Catalunya, es basa fonamentalment en dades del Ministeri de Foment, segons les quals el Govern espanyol hauria d’haver invertit 33.500 milions en infraestructures a Catalunya, però finalment s’ha quedat en 25.400. En paraules del president de la Cambra, Joan Canadell, “és com si un de cada quatre anys no s’invertís res”.



Segons l’estudi, si s’hagués portat a terme la inversió pressupostada, s’haurien pogut crear o mantenir 115.000 llocs de treball a temps complet i el PIB de Catalunya hauria augmentat en 8.000 milions, és a dir el 3,3%. A més a més, el treball, elaborat pel gabinet d’estudis de l’organisme, Catalunya ha perdut pes en la inversió de l’Estat els darrers anys. “L’Estat ha invertit a Catalunya únicament el 12% de la inversió regionalitzada en infraestructures de transport en el període 2013-2018, un percentatge que és força inferior al que va rebre durant el període anterior (2001-2012), que va ser del 16,5% en mitjana”, diu la Cambra. Per a l’organització, Catalunya perd pes en la sortida de la crisi “malgrat ser una de les economies que ha liderat la recuperació, gràcies a l’impuls exportador i del sector turístic, precisament dos sectors intensius en l’ús de les infraestructures de transport”.



La Cambra considera que Catalunya hauria d’acumular el 19% de les infraestructures de transport de l’Estat, quan ara es situa en el 15,7%. Per resoldre-ho, l’organisme advoca perquè s’hi destinin 45.333 milions d’euros fins al 2030, el que permetria eliminar el dèficit d’infraestructures. Això equival a una inversió brutal anual de 3.800 euros, a repartir entre l’Estat, la Generalitat i l’administració local i implicaria un augment respecte als 2.576 milions que, de mitjana, s’hi van abocar entre 2001 i 2013.



Entre d’altres opcions, Canadell ha plantejat “que es tingui en compte la transferència d'actius de l'Estat a Catalunya: aeroports, ports, carreteres, autopistes, ferrocarrils... tot allò que tingui un valor d'actiu pot ser part de la solució del problema". El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assistit a l’acte i considera que denunciar aquest dèficit inversor “és un element de justícia social”. “Es tracta de ser competitius, aquest dèficit en infraestructures és un dèficit de competitivitat", ha afegit.