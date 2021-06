Economia eleva a 20.000 milions d'euros el dèficit fiscal a Catalunya

El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha elevat el càlcul del dèficit fiscal a una xifra d'entre 18.000 i 20.000 milions d'euros davant els aproximadament 16.000 milions d'euros d'acord amb els darrers càlculs del 2017 corresponents a l'any anterior. "No és una cantarella, és una injustícia. I el que fan els pobles que pateixen injustícies és denunciar-les fins el dia que es resolen", ha sentenciat Giró en la seva compareixença a la Comissió d'Economia.

El conseller ha afegit que el dèficit suposa entre 2.400 euros i 2.600 euros per cada persona i any que viu a Catalunya "en serveis de salut o educació i prestacions que s'evaporen". Giró també ha explicat que buscarà millorar el ràting de la Generalitat per tornar a obtenir finançament als mercats.

"Els demano que imaginin què podríem fer amb aquests recursos per concretar-los en formes possibles de benestar per a la ciutadania", ha traslladat als diputats de la Comissió d'Economia, a qui ha explicat els objectius del Departament per a aquesta legislatura i ha apostat per "reclamar plegats els recursos que ens corresponen". "L'horitzó del Govern és la sobirania plena. Poder esdevenir, pacíficament i democràticament, un nou Estat dins la Unió Europea. I això també significa, com no escapa a ningú, disposar d'una Hisenda pròpia", ha continuat.

Giró ha defensat començar a treballar en els pressupostos del 2022

Sobre els pressupostos, Giró ha defensat començar a treballar en els del 2022. En aquest sentit, ha comentat que aquest dimarts ha signat l'Ordre interna d'elaboració de pressupostos per a l'any que ve i que els tràmits començaran "oficialment" l'1 de juliol.



Giró ha assegurat que els pressupostos actuals són "molt eficients" i "prou flexibles com per donar-nos marge de maniobra i adaptar-los a les exigències de les circumstàncies excepcionals", en referència a la pandèmia. A més, sosté que els actuals pressupostos no han impedit gestionar els recursos addicionals perquè l'increment del sostre de dèficit ha permès disposar de 2.530 milions d'euros de més.

Entre les diferents actuacions previstes pel seu Departament de cara a aquesta legislatura, Giró ha comentat que un dels objectius serà a millora del ràting de la Generalitat per tornar a accedir als mercats i "recuperar la sobirania financera", al mateix temps que reduiria la dependència al Fons de Finançament de les Comunitats.

Giró es reunirà aquesta mateixa setmana amb una d'aquestes agències i també ha explicat que començarà a formalitzar operacions amb el Banc Europeu d'Inversions per finançar projectes com el tren a la T1, l'ampliació a la Fira de Gran Via i la remodelació del recinte de Montjuïc o la inversió de la

L'acció de Govern sobre quatre eixos prioritaris

En la seva intervenció, Giró ha citat quatre eixos sobre els quals girarà l'acció de la seva conselleria. En primer lloc, ha citat la millora de la capacitat econòmica de la Generalitat i fer un "ús eficaç i eficient els seus recursos"; impulsar el creixement econòmic del país; promoure una "distribució social, justa i equilibrada" de la riquesa econòmica generada per Catalunya i el desplegament d'una administració "àgil, pròxima i orientada al servei del ciutadà i les empreses", segons ha detallat.



Sobre els fons europeus, ha dit que Catalunya necessita "una inversió forta, generosa i decidida" i s'ha felicitat perquè "la Generalitat ja ha fet els deures". "Són una oportunitat", ha afirmat Giró, que ha garantit que la Secretaria d'Afers Econòmics i Fons Europeus, creada fa unes setmanes, vetllarà per la transparència.