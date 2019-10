Els efectes de la guerra comercial entre els Estats Units i la Unió Europea tindrà també un impacte en l’economia catalana. L’increment aranzelari que pretén aplicar el president dels Estats Units, Donald Trump, a diversos productes agroalimentaris provinents de la UE, suposarien un sobrecost de 26 milions d’euros per a les exportacions agroalimentàries catalanes als Estats Units. Aquesta és l’estimació que n’ha fet la Promotora d’Exportacions Agroalimentàries Catalanes (PRODECA), dependent de la Generalitat. El Departament d’Agricultura ja ha anunciat la convocatòria d’una reunió de la Taula Agrària per a la setmana vinent per abordar la situació, mentre que la Unió de Pagesos reclama que sigui la UE qui assumeixi l’impacte econòmic.



L’origen de la guerra comercial són les ajudes que va rebre l’aeronaútica europea Airbus, que segons els EUA van perjudicar la nord-americana Boeing i que han provocat la reacció de Trump, amb la imposició d’uns aranzels a productes provinents de la UE. La mesura castiga sobretot productes com els olis, els vins o els formatges. En el cas català, segons l’estimació de la Prodeca, les exportacions dels productes afectats als EUA van ascendir a 330 milions durant el 2018, de manera que l’increment en un 25% dels aranzels suposaria un impacte de 26 milions. Els Estats Units representen el 3,3% de les exportacions d’aliments i begudes catalanes, és el vuitè mercat mundial.



La consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, ha convocat per la setmana vinent la Taula Agrària per estudiar l’increment dels aranzels. En un comunicat del Departament, Jordà apunta que “cal una Unió Europea forta on tots els països membres actuïn en bloc” per evitar una batalla comercial amb els EUA, “que perjudicaria el nostre sector agroalimentari”.



Més contundent és el posicionament del camp català. Unió de Pagesos, la principal organització del sector, reclama a les administracions catalana i estatal “que vetllin perquè la Comissió Europea proposi una vigilància estricta de les repercussions en els mercats afectats i activi les mesures contemplades en l’Organització Comuna de Mercats per pal·liar els efectes, de tal manera que assumeixi al 100% del cost que pot tenir el sector agrícola”.