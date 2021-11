L'endemà de celebrar una assemblea i d'aturar la producció, els treballadors de la planta de Nissan de la Zona Franca s'han tornat a mobilitzar aquest divendres per pressionar les administracions per tal que es garanteixi la reindustrialització de les factories catalana de l'empresa. El proper 31 de desembre l'automobilística japonesa cessa definitivament l'activitat a Catalunya i encara no està clar qui ocuparà les instal·lacions i, sobretot, permetrà mantenir l'ocupació del gruix de la plantilla. El més ben col·locat és el fabricant xinès de vehicles elèctrics Great Wall Motors (GWM), però just aquesta setmana ha manifestat que la factoria barcelonina és petita pel seu plantejament de projecte -ha passat de parlar de 150.000 vehicles anuals a 300.000- i reclama més ajudes públiques per afrontar una inversió superior a la prevista en primer terme.



En concret, aquest divendres al matí més de 600 treballadors de Nissan s'han manifestat al voltant de la fàbrica i han tallat la Ronda Litoral durant uns minuts després del pas enrere en la negociació amb GWM, que era l'inversor preferent per substituir la marca nipona a finals d'any, segons els càlculs dels sindicats. Els empleats, que han tallat la Ronda Litoral a l'alçada del Consorci de la Zona Franca, han lamentat que l'empresa exigeixi més ajuts públics perquè ha redimensionat la producció que vol fer -300.000 models- i ara la planta de la Zona Franca li queda petita. Per això, han reclamat a les administracions actuacions clares i "al màxim nivell" per desencallar una negociació clau "pel futur del sector de l'automoció" català.

Dijous es va pronunciar sobre el tema la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, que va dir que confia que els poders públics siguin "suspicaços" per poder convèncer la companyia xinesa dels avantatges que té aconseguir les factories de Nissan a Barcelona. En l'assemblea de dijous, els sindicats van avisar que hi ha altres alternatives sobre la taula, com el hub liderat per QEV o Silence. "No esperarem infinitament aquesta empresa, que s’ha de posicionar de manera clara si vol fer la reindustrialització", va avisar Miguel Ruiz, secretari general de Sigen-Usoc a Nissan, a l’ACN.



Després del redimensionament del projecte anunciat per GWM, els sindicats van emetre un comunicat en el qual lamentaven que la companyia qüestionés la capacitat productiva de la planta de Nissan per l’estat dels actius i exigeixi més ajuts públics. El sindicalista Miguel Ruiz admet que aquest pot ser un "posicionament de força" per a la negociació, però assegura que davant la importància del procés cal aclarir-ho i demana "al màxim nivell polític" que es faci "una intervenció ràpida", tant pel que fa al president del Govern com de l’Estat espanyol. "S’ha de fer l’impossible perquè finalment es decideixin a venir aquí", ha afegit.



El pròxim dimecres, 1 de desembre, està prevista una reunió de la mesa de reindustrialització que es preveu decisiva pel futur de les fàbriques.