El Govern espanyol de coalició apujarà el Salari Mínim Interprofessional (SMI) en 50 euros mensuals, fins a arribar als 950 euros aquest 2020. Suposa un increment del 5,5% respecte a la quantitat actual, 900 euros mensuals. I, a diferència de com ho va fer l'anterior Executiu de Pedro Sánchez al desembre de 2018 -quan el va incrementar en un 22%, fins als 900 euros actuals-, en aquesta ocasió el Govern estatal ha pactat aquesta pujada amb la patronal i els sindicats.



Així ho ha anunciat aquest dimecres la ministra de Treball, Yolanda Díaz, després de reunir-se amb el president de la CEOE, Antonio Garamendi; el president de CEPIME, Gerardo Cuerva, i els secretaris generals de Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT), Unai Sordo i Pepe Álvarez. En una compareixença de premsa després de les 19.00 hores, Díaz s'ha mostrat "molt contenta", "molt feliç" per "la democràcia al nostre país" i pel conjunt de treballadors i treballadores, així com per la recuperació del diàleg social.



En diverses ocasions, emprant diferents fórmules, la ministra ha reiterat el seu agraïment als agents socials, els "protagonistes d'aquesta pujada", que han "elevat la mirada" i han "estat responsables". "Aquest ministeri farà gran el diàleg social", ha promès.

L'anterior pujada també va ser acordada entre PSOE i Unidas Podemos, els dos partits que sostenen l'actual Govern espanyol. El seu acord de coalició recull l'objectiu d'augmentar l'SMI fins "arribar progressivament" al 60% del salari mitjà a Espanya, "com recomana la Carta Social Europea". Els sindicats tradueixen aquest percentatge en una quantitat entre els 1.000 i els 1.200 euros, depenent de la fórmula escollida per calcular-la.

Garamendi: "Ens hauria agradat que fos menys"

Per la seva banda, Garamendi i Cuerva han comparegut després de Díaz per celebrar la reobertura del diàleg social. El primer ha recordat que a la CEOE li hauria agradat que l'increment de l'SMI fos menor, si bé ha reconegut que, en una negociació, "tothom es deixa pèls a la gatera". Al seu torn, el president de CEPIME ha afirmat que aquest increment "no és bo", però "és menys dolent que pujar als 1.000 euros", com s'especulava en els últims dies, i com va descartar aquest dimecres la vicepresidenta primera del Govern espanyol, Carmen Calvo.



I, pel que fa als sindicats, Álvarez ha titllat de "positiu" aquest acord, tant per la "quantia" com pel camí iniciat en reprendre el diàleg social tripartit (Govern, patronal i sindicats). "És una bona notícia econòmica per a Espanya", ha afegit Sordo, incidint en que no hi ha "cap" indicador que els increments en el SMI puguin perjudicar la creació d'ocupació, com sostenen les organitzacions empresarials.