El Govern espanyol ha endarrerit, de moment, la supressió de la reducció fiscal per tributació conjunta en la declaració de la renda, una mesura que no figura en el component dedicat a les reformes tributàries del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que ha estat remès a Brussel·les, segons han confirmat a Públic fonts de Moncloa. Segons asseguren, s'ha creat un grup d'experts que emetrà el seu informe al febrer de l'any 2022 i que serà en aquest moment quan es plantejarà quines mesures fiscals són més adients per a adequar el sistema tributari.



Aquesta mesura, recollida en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència va ser avançada aquest cap de setmana pel diari El País, que concretava el pla del Govern sobre l'eliminació de manera "gradual" de la reducció per tributació conjunta en l'IRPF en considerar que "genera un desincentiu a la participació laboral del segon perceptor de renda", que acostumen a ser dones.

No obstant això, segons han explicat fonts d'Hisenda i apareix en l'Annex IV del Pla de Recuperació, és que, d'acord amb l'estudi realitzat per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) el juliol de 2020, es va arribar a la conclusió que aquesta reducció, en la seva actual configuració, generava un "desincentiu a la participació laboral dels segons perceptors de renda (principalment dones de rendes baixes), la qual cosa accentua els problemes de bretxa de gènere de l'economia espanyola".

Han afegit que, d'igual manera, l'AIReF proposava "accelerar la seva gradual desaparició mitjançant l'establiment d'un règim transitori". Sobre aquestas base, han assegurat que el que farà l'Executiu espanyol és avaluar les recomanacions de la institució i analitzar l'eficàcia i eficiència dels incentius fiscals vigents, tal com l'indica expressament l'apartat dedicat a les reformes fiscals del Pla de Recuperació. Per a això, han assenyalat que també s'ha creat un grup d'experts que emetrà el seu informe al febrer de l'any 2022 i que serà en aquest moment quan es plantejarà quines mesures fiscals són més adequades per adaptar el sistema tributari al segle XXI i impulsar el creixement i la creació d'ocupació.



Les fonts consultades han posat l'accent en que el Govern espanyol l'única cosa que estudiarà, amb l'assessorament tècnic dels experts, és la manera d'evitar que aquesta reducció fiscal accentuï la bretxa de gènere existent en el mercat laboral. Tot això, sense que, en cap cas, aquesta possible reforma tributària suposi un augment de la càrrega fiscal de les famílies.

Dos milions de llars

L'Autoritat Fiscal (Airef) va elaborar l'any passat un informe sobre els beneficis fiscals del sistema tributari espanyol en el qual precisament repassava els avantatges i inconvenients d'aquesta reducció en l'IRPF. Aquesta mesura beneficia a dos milions de llars i el seu cost ascendeix, segons els últims Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), a uns 1.000 milions d'euros a l'any. Calcula que el cost per a les arques públiques d'aquesta iniciativa ascendeix a 2.293 milions, i els beneficiaris són 4,2 milions de persones, 2,1 milions de llars, el 18% dels contribuents i el 17% de les famílies. L'organisme sosté que el benefici fiscal es reparteix de manera homogènia i no altera la desigualtat.

Fins a 3.400 euros de deducció

Actualment, la reducció per tributació conjunta de l'IRPF depèn de la modalitat d'unitat familiar de què es tracti. En el cas de declaracions conjuntes d'unitats familiars integrades per tots dos cònjuges no separats legalment i, si n'hi hagués, els fills menors que convisquin, així com els majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada, la base imposable es reduirà en 3.400 euros anuals.

En declaracions conjuntes d'unitats familiars monoparentals, és a dir, les formades, en els casos de separació legal o quan no existeixi vincle matrimonial, pel pare o la mare i tots els fills menors o majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada que convisquin amb l'un o l'altra, la base imposable es reduirà en 2.150 euros anuals.



En aquest cas, no s'aplicarà aquesta reducció quan el contribuent convisqui amb el pare o la mare d'algun dels fills que formen part de la seva unitat familiar. I la reducció que procedeixi de les comentades s'aplicarà, en primer lloc, a la base imposable general, sense que pugui resultar negativa a conseqüència de tal minoració. El romanent, si n'hi hagués, minorarà la base imposable de l'estalvi, que tampoc podrà resultar negativa.