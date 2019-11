La junta d’accionistes de Fira 2000 celebrada aquest dijous va servir per desencallar el finançament per afrontar les obres de reforma de la Fira de Barcelona, que fonamentalment passaran per l’ampliació del recinte de la Gran Via i per canvis substancials al de Montjuïc, on s’hi aixecaran centenars de pisos. Fira 2000 reuneix la Generalitat -que amb el 55% del capital n’és l’accionista majoritari-, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació, l’Àrea Metropolitana (AMB), l’Ajuntament de l’Hospitalet i la Cambra de Comerç de Barcelona. La junta d’ahir va servir per aprovar una ampliació de capital de 157,9 milions entre 2022 i 2026, un requisit que permetrà a la Fira endeutar-se amb uns 350 milions d’euros per afrontar les obres.



En concret, el projecte financer aprovat contempla demanar 175 milions a la banca a través d’un crèdit sindicat i aconseguir-ne 175 més a través del Banc Europeu d’Inversions (BEI), sense descartar sol·licitar 30 milions de fons de la Unió Europea. El recinte de la Fira de Barcelona ubicat a la Gran Via, a l’Hospitalet, s’ampliarà de 240.000 a 300.000 metres quadrats i la intenció és que la reforma estigui enllestida el 2024. Pel que fa al recinte de Montjuïc, la reforma suposarà que s’alliberi espai que ara ocupen alguns dels pavellons i la voluntat és que el projecte s’acabi el 2029, any del centenari de la Fira. L’espai, però, mantindrà alguns salons més “urbans”, com els salons del Còmic i del Manga.



En aquest segon cas, el recinte s’aixeca sobre terrenys municipals i la intenció de l’Ajuntament és que s’aixequi un nou barri en l’espai alliberat. En aquest sentit, el conveni aprovat ahir contempla un procés participatiu perquè els veïns també defineixin com ha de ser aquest nou barri, que segons les estimacions municipals tindrà entre 450 i 600 pisos. Que s'aprofités l'espai per fer-hi habitatge assequible era una demanda veïnal, encapçalada per l'entitat La Fira o la Vida, que denuncia la manca de transparència en el procés.

Sigueu transparents i publiqueu el text del conveni que vau signar ahir. Volem saber qui decideix sense cap participació fer un "minibarri" i mantenir els mega-esdeveniments en sòl municipal. https://t.co/hfImffy0zv — #LaFiraOLaVida (@fira_vida) November 29, 2019

L’ampliació de capital de Fira 2000, propietària de les instal·lacions que usa la Fira de Barcelona, es repartirà en funció del pes de cada accionista. Així, la Generalitat hi posarà 83,7 milions; l’Ajuntament de Barcelona, 38,2; l’AMB i la Diputació de Barcelona, 11,78; la mateixa xifra que l’Ajuntament de l’Hospitalet; i, finalment, la Cambra hi sumarà 628.000 euros. A més a més, a partir del 2027 i fins al 2051, les administracions aportaran 576 milions en fons a l’entitat. Pel que fa a la Fira de Barcelona pagarà un cànon anual de 12 milions d’euros, que s’incrementarà progressivament després del primer quinquenni, fins arribar als 23,3 milions el període 2047-2051.