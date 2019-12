La ministra d’Economia en funcions, Nadia Calviño, s’ha compromès davant els empresaris catalans a impulsar les reformes necessàries per impulsar el teixit productiu perquè “Catalunya continuï sent un dels motors econòmics d’Espanya”. Per fer-ho possible, ha demanat la complicitat del teixit empresarial i el suport del Govern per facilitar “una investidura ràpida” que permeti afrontar els reptes pendents. Calviño, que ha assistit a Barcelona a la presentació de l’informe Temes candents de l’economia catalana, realitzat per la consultora PwC, ha pres nota de les inquietuds dels empresaris, que han demandat estabilitat política i millores en les infraestructures per reactivar l’economia.



Calviño ha acceptat el diagnòstic dels empresaris, però no algunes de les vies per fer front a les necessitats de les economies catalana i espanyola. “Per impulsar reformes de més abast, necessitem que el context polític ens acompanyi, ja que aquest ens permetrà un bon clima de negoci i atreure inversions”. Per a la ministra, la inestabilitat, amb un govern espanyol en funcions i sense pressupostos, impedeix que tinguin lloc “projectes ambiciosos de reformes”. Per això, ha insistit en la necessitat de formar un govern com més aviat millor.



El compromís del Govern de l’Estat amb Catalunya s’exemplifica, segons Calviño, en les inversions al Corredor Mediterrani, una de les mesures més exigides pels empresaris en l’informe de PwC, en el qual ha destacat que el Ministeri de Foment ja ha licitat 2.000 milions d’euros del projecte, el què suposa un 13% de l’import total. A més, Calvino ha avançat que encara s’han de destinar 4.000 milions més a la infraestructura.

Inestabilitat econòmica per la política



Calviño, els empresaris i el Govern de la Generalitat, representat per la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, han coincidit en els símptomes que pateix l’economia catalana en el període actual d’alentiment global, però han discrepat en les mesures necessàries per combatre-la. Chacón ha remarcat que “més enllà de les diferències polítiques s’ha de trobar una via d’enresa”, però alhora ha suplicat a Calviño que “no ens facin escollir entre els nostres drets i llibertats, pels quals ja hem pagat un preu molt car, i el desenvolupament del teixit empresarial. Perquè fer empresa també és fer país”. Aquest missatge de Chacón no ha rebut resposta de Calviño en la seva intervenció posterior. La ministra s’ha limitat a reafirmar el seu compromís amb Catalunya, recordant que és la comunitat que més ha visitat des que és ministra.



La consellera Chacón ha vinculat “una part de la inestabilitat econòmica de Catalunya a un problema polític que no s’ha resolt”. En aquest sentit, ha plantejat “solucions polítiques per a problemes polítics”. Després de repassar les xifres econòmiques positives de l’economia catalana en els darrers anys, Chacón ha acusat al Govern de l’Estat dels “incompliments crònics” en àmbits com el model de finançament, els costos energètics, el Corredor Mediterrani, que “acaben impactant en la competitivitat”. La responsable d’Empresa del Govern ha defensat que “la política social més efectiva és la que crea ocupació de qualitat, atreu el talent i comparteix el coneixement”.



Un altre de les mesures més reclamades pels empresaris a la ministra ha estat una harmonització fiscal que es tradueixi en una baixada dels impostos. En aquest aspecte, Calviño ha estat clara quan ha assegurat que mantindrà la recepta econòmica basada en “la disciplina impositiva dels comptes sanejats, incrementant els recursos i la sensibilitat social”.

Emergència digital



En les conclusions de l’informe Temes candents de l’economia catalana, els empresaris han tornat a reclamar estabilitat política mitjançant un nou govern, en cap moment s’ha detallat quina és la fórmula d’executiu preferida, que aposti per millorar la productivitat i rebaixi la pressió fiscal. Una de les peticions més destacades, realitzades a partir de les dades de l’informe, és la que ha plantejat el president del Cercle d’Economia, Javier Faus, que ha definit com a “emergència digital” l’estat actual de les empreses catalanes per adaptar-se al nou escenari productiu. Segons ha afegit, “processos com la robotització i l’automatització seran imprescindibles per competir perquè cada vegada més, la distribució està perdent valor”.



Faus ha reivindicat que “Barcelona ha d’aspirar a ser la cocapital d’Espanya, tenint en compte que ja és capital en sectors com l’olimpisme, l’editorial o el tecnològic”. Rememorant un article de l’any 2001 de l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, ha instat a “posar els llums llargs per evitar que Madrid se’n vagi d’Espanya i que es reparteixin els beneficis de la territorialitat, tal com fa el model alemany, perquè beneficiarà a Catalunya i a tot l’Estat”.

“El resultat inversor a Catalunya en infraestructures és desolador i decebedor”. Així ha iniciat la seva intervenció el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que era l’amfitrió de l’acte. El president de Foment ha demanat a la ministra que “la pressió fiscal no recaigui exclusivament en empresaris i autònoms” i ha reclamat un pla estratègic per lluitar contra l’economia submergida que podria aportar 20.000 milions d’euros més de recaptació anual a l’Estat. Per defensar-se, Calviño li ha recordat que aquest pla ja està en marxa i que l’aposta per les infraestructures a Catalunya s’està consolidant.



La gestió dels impostos i la resolució del dèficit de les infraestructures han sigut els dos protagonistes durant la presentació de l’informe. Tal com ha comentat Sánchez Llibre, tot i les diferents visions polítiques, la sessió ha servit perquè patronals, consultors empresarials i representants de la Generalitat i del Govern abordin conjuntament quins són els reptes per impulsar l’economia catalana.