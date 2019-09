Si fa uns dies eren els viticultors els que es plantaven pels baixos preus que, fonamentalment les grans empreses com Freixenet o García Carrión, els volen pagar pel raïm, aquest dimarts han estat els productors d’avellana i fruita seca del Camp de Tarragona els que s’han mobilitzat per una raó calcada. La protesta, convocada pel sindicat Unió de Pagesos, ha aplegat un centenar de persones que s’han mobilitzat amb tractors i ha arrencat a Reus i ha passat per Riudoms i el Morell per acabar a la Selva del Camp.



En concret, el sindicat denuncia una “situació d’abús” que “exerceixen les empreses que compren avellana als pagesos catalans”. Segons l’organització, la més important del camp català, els “operadors privats d’avellana” acaben “determinant” els preus que publica la Llotja de Reus, l’entitat de referència en fruita seca a l’Estat espanyol, que al seu parer són “inexplicablement baixos”.



En un comunicat recent, Unió de Pagesos exposa que la Llotja de Reus paga preus que se situen, de mitjana, entre 0,3 i 0,45 euros per lliura -unitat de mesura equivalent a poc més de 450 grams- per sota del que es paga a Itàlia i Turquia, respectivament, justament els països d’origen amb què competeix l’avellana catalana a escala internacional. “Els preus de l’avellana comuna són els mateixos que els del 1987. Això no es pot aguantar. Són els preus més baixos del mercat internacional”, han afirmat fonts del sector a Europa Press.



Per aquesta raó els productors s’han mobilitzat aquest dimarts davant de diverses empreses compradores d’avellana, com ara Crisol-Arboreto o Solanelles-Fruits Secs, entre d’altres, a les que acusa de funcionar com un “oligopoli” que “força els preus a la baixa”. En aquest sentit, assegura que l’Observatori Agroalimentari de Preus que elabora el Departament d’Agricultura mostra com les empreses compradores es queden el 37% del valor de l’avellana, un percentatge que el sindicat veu “desproporcionat” i que deixa sense marge els pagesos. Per tot plegat, Unió de Pagesos demana a les empreses cooperatives que es desmarquin del comerç privat "en la forçada tendència a la baixa i tinguin com a prioritat la liquidació adequada del fruit al pagès".