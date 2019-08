El nombre de persones aturades a Catalunya va créixer lleugerament durant el mes de juliol, fonamentalment com a conseqüència de l’increment registrat a la província de Barcelona, ja que a Lleida, Girona i Tarragona va reduir-se. La dada ha alertat els sindicats, ja que tant CCOO com UGT de Catalunya han emès comunicats per advertir que és la primera vegada des del 2009 en què el nombre d’aturats al Principat creix durant el juliol.



En total a Catalunya hi ha 358.830 persones a l’atur, segons les dades del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. La dada suposa que n’hi ha 1.558 més que el 30 de juny, bàsicament perquè augmenta en 2.328 persones a Barcelona. Amb tot, actualment Catalunya compta amb 10.294 aturats menys que fa un any. Per sectors, l’atur creix als serveis, la construcció i l’agricultura i cau en la resta.



L’increment de l’atur no ha impedit, però, que també hagi crescut l’afiliació a la seguretat social, que arriba a les 3.520.636 persones, 12.193 més que no pas al juny (i gairebé 80.000 més que un any enrere). L’explicació és l’increment de les ofertes de feina en un període com l’estival, marcat per les ocupacions temporals. Tant UGT com CCOO denuncien que la contractació es manté com a fonamentalment temporal, fins al punt que el 88,86% dels contractes signats a Catalunya durant el juliol són d’aquest tipus i la majoria s’ubiquen en el sector serveis.



Per tot plegat, les dues organitzacions de treballadors coincideixen a reclamar la derogació de les reformes laborals, així com la necessitat d’un nou model productiu. També reclamen una millora del salari mínim, que la UGT situa en almenys 1.000 euros mensuals (ara és de 900, després de l’increment aprovat l’any passat), així com una aposta pública per la contractació indefinida.



I és que tot i que s’acumulen anys de reducció de l’atur des del moment més cru de la crisi econòmica, la realitat és que encara avui hi ha 100.000 aturats més que al juliol del 2007 i, a més a més, la cobertura de les prestacions per desocupació ha disminuït. Per tant, la situació de partida és clarament pitjor a la d’aleshores, sobretot tenint en compte que dades com la d’aquest divendres fan pensar que la relativa bonança econòmica s’acaba.