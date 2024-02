Un edifici de cinc plantes s'enfondra a Badalona sense que, de moment, s'hagin localitzat víctimes

Un edifici de cinc plantes s'ha esfondrat des del forjat fins als baixos a Badalona aquest dimarts. Els Bombers, que han activat 13 dotacions, busquen si hi ha persones atrapades. De moment no se n'ha localitzat cap. El bloc està situat al número 9 del carrer del Canigó, al barri del Raval. S'han evacuat de forma preventiva els dos edificis del costat, el número 7 i el número 11.



Eduard Martínez, cap de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord, ha explicat que l'avís ha arribat al voltant de dos quarts d'onze del matí. L'edifici té planta baixa, quatre plantes estàndard i l'àtic. A la planta baixa hi ha tres habitatges, quatre als quatre pisos i un àtic: en total 20 habitatges. Es repeteix la mateixa estructura als dos edificis adjacents que s'han evacuat.

Martínez ha explicat que ha estat un col·lapse "relativament net" i no està previst que hi hagi un "col·lapse secundari". Tot i així, el desenrunament serà difícil perquè hi ha runa acumulada a la planta baixa que arriba fins al primer pis.

Sobre possibles afectats, ha reconegut que no descarten cap possibilitat. Les causes es desconeixen i encara és prematur valorar si tot l'edifici s'ha d'enderrocar. Els Bombers han activat diversos grups especials, com els especialistes en rescats especials i en estructures col·lapsades, amb un total de 35 professionals treballant.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat cinc unitats i un equip conjunt amb Bombers, a més de l'equip de psicòlegs. De moment ha atès cinc persones. Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Procicat.