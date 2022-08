Educació amplia les instal·lacions escolars amb la finalització d'11 nous edificis i 4 grans ampliacions durant el 2022

El Departament d'Educació té previst finalitzar 11 nous edificis i 4 grans ampliacions durant el 2022. Ho ha explicat el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, en una entrevista a l'ACN, on ha destacat el salt respecte al 2021, quan van ser set actuacions.

A més, es retiraran 61 mòduls prefabricats. Aquestes actuacions compten amb un pressupost de 62 milions d'euros. El conseller ha destacat que amb aquestes noves construccions i ampliacions es va "donant resposta a les necessitats" dels centres i amb l'objectiu d'anar eliminant els mòduls prefabricats. Les noves edificacions seran a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Lleida, Montmell, Sabadell, Sant Fruitós de Bages, Santpedor, Solsona, Tarragona, Vilagrassa i La Granada.



Pel que a les grans ampliacions, es faran a Banyoles (dues), Montcada i Reixac i Tàrrega.

El Departament té un pla per eliminar els mòduls prefabricats a set anys. Aquest ha patit un alentiment com a conseqüència de la pandèmia ja que, tal i com explica el conseller, tant el curs 2020-2021 com en el 2021-2022 es va decidir no retirar aquells que es podrien haver tret per necessitats d'escolarització per tal que els centres disposessin de més espais per aplicar les mesures organitzatives derivades de la pandèmia. Cambray ha afirmat però que a partir d'ara aquesta retirada serà progressiva i es veurà "accentuada" de cara als cursos 2023-2024 i 2024-2025.

El conseller ha destacat també el canvi en la política pel que fa les noves construccions ja que s'estan aplicant nous criteris. Reconeix que fa uns anys totes les escoles i instituts eren pràcticament iguals i hi havia poc marge de decisió per part dels centres. Ara, se segueix un procés participatiu que permet a ajuntament, centre, claustre i famílies dir quin tipus de centre volen.