Educació envia un qüestionari als centres per validar els projectes lingüístics

El Departament d’Educació ha enviat aquest dimarts als centres unes instruccions que inclouen un qüestionari de set preguntes per verificar si els seus projectes lingüístics s’adeqüen al nou decret. Les direccions hauran de contestar les set preguntes binàries – de sí o no - per saber si poden mantenir el pla actual, o bé si l’han d’adequar. Les instruccions determinen que si es contesten totes les qüestions en afirmatiu, el projecte del centre compleix amb la normativa i, per tant, es pot mantenir. Per contra, si alguna és negativa, aquest s’haurà de revisar i modificar el curs vinent. Entre les qüestions, es demana si el projecte preveu un ús "curricular i educatiu" tant del català com del castellà i si evita l'ús de percentatges.

El qüestionari arriba l'endemà que el Govern aprovés un decret de manera extraordinària per protegir els centres i els equips directius de l'aplicació de la sentència del 25% de castellà a les escoles, i el mateix dia que acaba el termini que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va donar a la Generalitat per executar la decisió judicial de manera forçosa.

La primera de les preguntes és si el projecte preveu que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, sigui la normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentage. La segona demana si el projecte preveu també que el català sigui la llengua d'ús normal en l'acollida de l'alumnat nouvingut. La tercera és la que fa referència a l'ús curricular i educatiu tant del català com del castellà i la quarta qüestiona si el projecte incorpora criteris exclusivament pedagògics i des d'un abordatge global, integrador i de transversalitat curricular per determinar la presència i el tractament de les llengües oficials.



La cinquena pregunta demana si el projecte lingüístic té en compte la diagnosi de la realitat sociolingüística del centre, la sisena si té en compte els resultats de les proves i avaluacions periòdiques, tant internes com externes, en les diferents etapes educatives. El qüestionari es tanca amb la pregunta sobre si el projecte lingüística evita l'ús de percentatges en l'ensenyament i l'ús de les llengües.

Fins el 30 de juny per verificar el projecte

En les instruccions s'especifica que la direcció del centre ha de verificar que el projecte s'adequa al decret abans del 30 de juny. Afegeix que comptarà amb l'assessorament de la inspecció i dels equips de llengua i cohesió social i que això es farà mitjançant el qüestionari de verificació. Serà la inspecció referent del centre qui validarà que s'hagi completat el qüestionari.



En els casos en què hi hagi respostes negatives, caldrà adaptar el projecte i que aquesta modificació l'aprovi el consell escolar, en el cas dels centres públics, o la titularitat del centre havent escoltat el consell escolar, en els cas dels concertats. Un cop feta la modificació, la direcció o la titularitat del centre hauran de trametre el nou projecte a la direcció del servei territorial corresponent o a la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona.

D'altra banda, en les instruccions que s’han enviat als centres s’especifica que el Departament "assumeix la responsabilitat" sobre la legalitat dels projectes lingüístics que valida. En aquest sentit, el Govern recorda que és el Departament i el seu responsable, Josep Gonzàlez-Cambray, l’encarregat de verificar-los i donar el seu vistiplau, considerant, doncs, que els centres no fan una altra cosa que donar compliment a l’ordre d’una instància superior.



Tot i això, sí que s’insta als membres de la comunitat educativa a vetllar perquè es compleixin aquests projectes lingüístics. En concret, es recorda que els docents i el personal d'atenció educativa "no poden optar per un ús de la llengua diferent del previst en cada projecte lingüístic". Inspecció revisarà que s’estigui portant a terme, ja sigui amb visites, controls, o altres tipus de plans específics.