Educació  i Salut preveuen que el curs acabarà amb tots els docents vacunats

El curs escolar acabarà amb el personal dels centres vacunat. Ho han confirmat la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Educació, Josep Bargalló, després que aquest matí el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ja avancés que se'ls vacunarà en els propers tres mesos. Se'ls inclourà en la fase de vacunació del personal essencial menor de 55 anys, com farmacèutics i fisioterapeutes, que ha començat aquest dimarts amb les dosis d'AstraZeneca. D'aquesta manera, Bargalló ha explicat que preveu que el curs que ve "les escoles obriran amb tot el nostre personal vacunat i amb temps suficient per haver estat immunitzat", cosa que facilitarà que es puguin adoptar mesures "menys contundents". Tot i això, Bargalló ha demanat a la comunitat educativa no relaxar-se.

Vergés afirma que les dades "han demostrat que les escoles no són llocs expansius del virus"

Vergés i Bargalló han comparegut en una roda de premsa per fer balanç del primer mes del segon trimestre a les aules juntament amb Argimon i el director general de Centres Públics i president del Consorci d’Educació de Barcelona, Josep Gonzàlez-Cambray. No han volgut avançar, però, detalls de la planificació logística per vacunar els professionals dels centres educatius, ja que l'esperen tancar en els propers dies. Bargalló ha assenyalat que caldrà tenir en compte aspectes com que es tracta d'un grup molt nombrós, de més de 150.000 persones, i molt estès al territori, així com la limitació ara com ara de la vacuna d'AstraZeneca a menys de 55 anys.



D'altra banda, durant aquestes setmanes després de la tornada a l'escola, prop del 80% dels grups amb un alumne amb coronavirus no ha tingut un cas secundari, davant del 75,5% del primer trimestre. Gonzàlez-Cambray ha explicat que això demostra que "l’escola no és amplificadora" sinó que "reflecteix el virus a la societat", perquè "dins dels grups estables no hi ha contagis". Vergés ho ha subscrit i ha dit que les dades "han demostrat que les escoles no són llocs expansius del virus" però que es comporten de la mateixa manera que al conjunt de la societat.



A més, han explicat que el 76% dels professionals dels centres van participar en el cribratge que es va dur a terme després de Nadal, i un 1,6% van ser positius. Després d'un mes de la tornada de les vacances, el 90% dels alumnes han anat a l'escola tots els dies durant el segon trimestre i el 95% dels professionals han assistit al centre. A més, nou de cada deu grups estables han rebut classe presencialment. S'han confinat un total 27 centres, 9 dels quals són rurals, 17 escoles bressol i una d'educació especial. Al pic màxim de la tercera onada, el 23 de gener, hi havia un 4,3% d'alumnes confinats, davant del 5,7% del pic de la segona, el 31 d'octubre.



Bargalló ha destacat que la presencialitat és "imprescindible" per garantir una "educació equitativa, social, comunitària, afectiva i també sanitària". En aquest sentit, ha afirmat que els alumnes són "uns agents de salut familiars i comunitaris molt importants".