Educació posa en dubte que el curs escolar vinent pugui començar el setembre

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha afirmat que els centres obriran al setembre per iniciar el curs vinent però ha reconegut que no està clar quan podran començar la feina lectiva. "Si podem fer la preinscripció al maig, començaran a mitjans de setembre, si no la podem fer, i seria un desastre absolut, la part lectiva haurà de començar una mica més tard", ha dit a Catalunya Ràdio.



Pel que fa a l'actual, no descarta poder tornar a les aules abans de juny, com tampoc que no es pugui fins al setembre. D'altra banda, Educació es posarà en contacte amb escoles que han plantejat als alumnes un pla de treball "excessiu". La conselleria publicarà també aquest dilluns indicacions precises sobre formació professional i altres ensenyaments.



Bargalló ha explicat que Educació treballa en escenaris "molt diferents" que van des d'un retorn a les aules al maig fins a no poder reobrir les escoles fins al setembre. En tot cas, ha insistit que el retorn "difícilment serà per a tothom el mateix dia" i que, es faci quan es faci, serà "esglaonat".



En aquest sentit, ha explicat que aquest dilluns Educació publicarà unes "propostes definitives" sobre com treballar, seguir a l'alumne i fer l'avaluació final. En aquest darrera aspecte, ha assegurat que "cap alumne podrà treure un l'avaluació final qualificacions inferiors a les que ha tret en les dues primeres".



Ha explicat també que s'han repartit totes les targetes moneder per a beques menjador a excepció d'un percentatge "molt i molt baix" de famílies amb les que no s'ha pogut contactar i sobre les que treballen els serveis socials dels consells comarcals.



Educació cobrirà "totes les substitucions que demanin els centres"

El Departament es reunirà aquest dilluns amb els sindicats de professors per tractar, entre d'altres, la qüestió dels professors substituts. En aquest sentit, Bargalló ha afirmat que es cobriran totes les substitucions "que demanin els centres". Ha afegit però que cal garantir que la persona substituta pugui treballar telemàticament.



Davant de les peticions dels professors substituts de garantir els seus contractes, Educació farà una proposta i espera arribar a un principi d'acord, que es pugui continuar treballant en els pròxims dies. No ha vist amb bons ulls però la proposta de computar com a dies treballats els del confinament per a tots els professors que estan a la borsa perquè això podria beneficiar "de manera injusta" de cara a futures oposicions.



De fet, ha garantit que hi haurà oposicions aquest 2020 però que previsiblement començaran al setembre i no al juny com estava previst.



Pel que fa a les activitats d'estiu, Bargalló ha explicat que a Catalunya ja es fan els casals d'estiu i que es treballa des de Joventut en el si del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per incorporar aquest any tot el que calgui tenint en compte que el curs escolar no haurà estat normal. Ha afegit però que la ministra d'Educació, Isabel Celaá, es va comprometre a fer arribar una partida pressupostària per aquest concepte i si aquests diners arriben "hi haurà un suport als casals que no hi ha estat tradicionalment". A més, podrà cedir més espais dels que cedeix habitualment, com per exemple instituts.



Bargalló ha alertat però que encara es desconeix en quin punt es trobarà el desconfinament al juliol i quines seran les mesures de distanciament social aplicades.