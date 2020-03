Educació preveu començar el pròxim curs al setembre i estudia mesures per completar l'actual amb el confinament

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha assegurat aquest divendres en declaracions a Catalunya Ràdio que el curs vinent començarà al setembre i ha afegit que des del departament estan estudiant mesures per complementar el confinament provocat per la crisi del coronavirus. Tot i l'excepcionalitat que viuen els estudiants, el conseller ha descartat "un aprovat general" i ha avançat que després de Setmana Santa s'habilitaran mecanismes per reiniciar les tasques docents avaluables. En aquest sentit, ha garantit que tots els alumnes tindran capacitat telemàtica per fer les feines lectives. Bargalló ha rebutjat parlar de "normalitat" en l'inici del pròxim curs escolar, perquè assegura que s'haurà de tenir en compte la situació acadèmica amb què finalitzi l'actual. Però ha rebutjat canvis de calendaris substancials com per exemple allargar més del compte aquest curs. "No podem fer classes al juliol perquè cal començar el curs al setembre", ha assegurat.

Davant de l'allau de dubtes de la comunitat educativa, el conseller ha reconegut que les mesures s'han hagut d'adaptar perquè es preveu que el confinament no serà només de dues setmanes. Algunes de les modificacions és la data de la selectivitat. Segons el darrer acord de la conferència sectorial d'Educació estatal, la qual està formada per la ministra d'Educació, Isabel Celaá, i tots els consellers d'ensenyament de les comunitats autònomes, la selectivitat es durà a terme entre 22 de juny i el 22 de juliol. "L'endarreriment de la selectivitat és perquè batxillerat acabarà a mitjans o finals de juny", ha remarcat el conseller, que també ha reiterat que la prova no es farà amb el mateix plantejament. "Hi haurà més llibertat d'elecció, i cap alumne haurà de respondre una qüestió que no hagi fet", ha asseverat.



Quant a les classes telemàtiques, Bargalló ha lamentat que la comunitat educativa està en un "moment excepcional" i encara que ha demanat que els alumnes vagin treballant ha puntualitzat que no ho facin en excés. "No podem tensar en moments de confinament", ha defensat. Així mateix, ha explicat que l'educació per via telemàtica no consisteix a fer classes hora per hora ni estar en xat permanent, i ha remarcat que els valors del Departament són "el rigor i l'equitat".



El conseller ha avançat que després de setmana santa es prendran més mecanismes per reiniciar les tasques docents avaluables. No ha volgut avançar-ne gaires perquè ha asseverat que "no són previsibles". Tot i això, ha emfatitzat que seran mesures preses amb l'ajuda d'especialistes, i ha avançat que les classes no es podran fer de forma presencial. "Per sort estem en una educació per competències i no memorística, així que és un avantatge", ha celebrat. Respecte a les avaluacions, Bargalló ha recordat que la segona avaluació va acabar el 12 de març i la tercera comença tornant de Setmana Santa, no abans. A més, ha recordat que les preincripcions als centres eduactius es poden fer de forma telemàtica.



Quant als infants i adolescents amb necessitats especials (TDAH, autisme o altres trastorns de la conducta), el Departament d'Educació ha habilitat permisos especials perquè puguin sortir de casa amb els pares. Tot i això, no ha pogut assegurar que aquests alumnes estiguin rebent l'atenció necessària durant el confinament.



Així mateix, aquells que no tenen recursos suficients per tenir internet a casa, el conseller ha assegurat que hi ha diversos ajuntaments que fan arribar la connexió a internet als alumnes que no en tenen. De moment s'ha contactat ja amb els 300 centres de màxima complexitat perquè és on hi ha més dificultats entre les famílies.

A més, des d'Educació es plantegen donar els mòbils que no utilitzen a la Generalitat a aquell alumnat que no en tingui, ja que segurament diverses classes es faran a través d'aquest dispositiu durant el confinament. En aquest sentit, Bargalló ha avançat que "estan recopilant molt material" per formar a professorat que faci classes des de TV3, el qual ha de tenir tres requisits: "ser especialista en una matèria, conèixer el món audiovisual i ser un bon comunicador".

També ha assegurat que les beques menjador estan arribant als seus destinataris, i com que la gran majoria les volien rebre durant aquest curs escolar, han repartit entre aquest dijous i divendres la meitat de les prestacions i demà pretenen distribuir la resta. Les famílies no tenien dret a la beca menjador durant la Setmana Santa, però la Generalitat pagarà els àpats dels dies laborables.



Celaá asssegura que no acabar el curs és una "opció dolentíssima"

La ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha afirmat que no acabar el curs és una "opció dolentíssima", i no ha descartat culminar-lo per via telemàtica. "Cap alumne perdrà el curs pel coronavirus", ha declarat a Onda Cero, on ha indicat que els pares estan amb els nens "i han convertit la llar en una aula virtual". "Tots tenim la confiança de poder tornar, si no d'una manera plena, sí d'una manera més esglaonada a les aules", ha afegit la ministra, però no ha descartat que es culmini el curs per via telemàtica. Serà a finals d'abril, ha dit, quan es determinarà si hi ha les condicions per poder seguir per la via virtual o bé es pot preveure "una possibilitat de coordinar l'activitat presencial".

En aquest sentit, ha assegurat que es treballa per compensar la bretxa digital existent, i ha destacat que un 80% d'alumnes estan en connexió amb els seus professors i segueixen el curs des de casa. "Tenim la confiança que tothom podrà ser avaluat, volem que sigui amb la major justícia i equitat", ha asseverat.



Celaá ha indicat que s'hauran d'identificar els elements més essencials i deixar la resta fora. També ha explicat que ha demanat als consellers autonòmics que esbrinin quins alumnes no estan connectats ara mateix, i no descarta que se'ls faci arribar la tecnologia necessària perquè ho facin. "Tothom té mòbil, hem d'actuar activant a través del mòbil els continguts educatius", ha conclòs.

L'"abandonament" de les treballadores de menjadors

D'altra banda, CCOO ha acusat el Govern d'"abandonar" les treballadores del lleure educatiu i ha previst que els afectats per ERTO s'incrementaran en 10.000 més, provinents d'aquest sector després de la modificació del decret que permetia garantir els seus llocs de treball. La Federació d'Educació del sindicat ha criticat la comunicació posterior d'Educació que garantia el pagament a les empreses de menjadors llogades per l'administració, ja que deixa fora les que ho fan a través d'un contracte privat. Per això, ha exigit que el Govern "decreti immediatament que s'habilitaran les mesures perquè les treballadores dels menjadors escolars no pateixin cap tipus de disminució salarial en el temps que duri el tancament de les escoles".



El sindicat també ha alertat a les empreses que "res justifica a optar per una via més lesiva" que la de l'ERTO per força major. En aquest sentit, ha afirmat que qualsevol intent d'acomiadament, de vacances obligades o de suspensió individual de contractes, es trobarà amb l'oposició del sindicat i la defensa jurídica dels possibles afectats. CCOO ha animat les patronals a encetar les negociacions "per reduir al mínim el perjudici per al es treballadores de manera coordinada".