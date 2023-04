Educació preveu estalviar 36 milions amb la retirada dels concerts a les escoles que segreguen l'alumnat per sexe

El Departament d'Educació preveu que estalviarà 36 milions cada curs escolar amb la retirada dels concerts econòmics a les escoles que segreguen nens i nenes. El conseller, Josep González-Cambray, ha fet pública la dada aquest dijous tot instant els deu centres afectats a integrar tot l'alumnat a les aules si volen mantenir el concert.

Dos dies després que el Tribunal Constitucional (TC) fes pública la sentència que avala la LOMLOE, Cambray ha refermat la voluntat del Govern de demanar al Tribunal de Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que aixequi les mesures cautelars que han impedit a Educació retirar els concerts a secundària aquest curs. "Activem les mesures per tirar enrere i no fer efectiva la renovació", ha recalcat, tot celebrant "la fi d'una etapa en blanc i negre".

"Després de 20 anys de lluita política, judicial i legislativa, avui podem dir que deixarem de finançar les escoles que segreguen l'alumnat", ha asseverat Cambray en una atenció als mitjans coincidint amb la presentació dels resultats dels Plans Educatius d'Entorn (PEE), en una jornada celebrada al Prat de Llobregat.



El conseller ha recordat que Educació va voler retirar el concert de secundària a aquestes escoles abans d'iniciar el curs 22-23, però les mesures cautelars acordades pel TSJC li ho van impedir. "I ara s'hi segueixen destinant 36 milions en contra la nostra voluntat", ha lamentat, tot assegurant que el Departament rescindirà aquesta aportació econòmica a partir d'ara si els deu centres afectats segueixen segregant nens i nenes.

Pel que fa al concert vinculat a l'educació primària, el conseller ha insistit que tampoc tiraran endavant la propera renovació, prevista el 2026. "Veurem si aquests centres volen fer el camí cap a la coeducació", ha apuntat Cambray, que ha estès la mà als equips directius a mantenir l'aportació econòmica sempre i quan integrin nens i nenes en una mateixa aula.

El conseller ha defensat novament que "s'ha de deixar enrere l'escola en blanc i negre, d'uns altres temps" per passar a un model "que reflecteixi com és la societat". "Si els nens i nenes juguen junts fora l'aula, evidentment ho han de fer dins", ha afegit, mentre ha recordat que actualment hi ha més de 8.500 alumnes escolaritzats en centres que segreguen per sexe.