L'inici del curs escolar ha estat aprofitat pels sindicats del sector per denunciar que ni de lluny s'han revertit les retallades. El sindicat USTEC·STEs, per exemple, ha demanat un augment de 8.300 docents per arribar a tenir la mateixa capacitat de servei que l'any 2010. A més a més, ha xifrat en el 40,4% el percentatge de professorat interí, una dada que s’eleva al 46% si s’hi afegeixen els nomenaments d’agost i les primeres substitucions del curs. En paral·lel, fa uns dies CCOO va presentar un document en què quantificava en 8.500 milions d’euros l'impacte acumulat de les retallades al Departament d’Educació si es pren com a base la despesa sobre el PIB que es va executar el 2010.



La USTEC cita l'aprovació del Decret d'educació inclusiva, la retallada de la reducció de jornada de dues hores lectives als majors de 55 anys o les demandes per reduir les ràtios a les aules entre els elements que han alimentat aquesta manca de professorat. Segons els seus càlculs, la cobertura de les dues hores lectives al professorat de més de 55 anys -retallada durant els cursos 2016-2017 i 2017-2018- suposaria un augment de 690 docents, mentre que la recuperació de la sisena hora lectiva, destinada al reforç de matèries on l'alumat té dificultats i retallada el 2012 pel Govern d'Artur Mas, necessitaria un augment de 3.200 docents més. Finalment, la conversió dels terços de jornada en mitges jornades i la reducció de les ràtios per grups sumarien 4.390 professors més. Per tant, en total uns 8.300 docents que la USTEC assegura que necessita el sistema educatiu.



Per la seva banda, CCOO Educació ja va xifrar en 3.200 professors el nombre de professionals que necessitaria el sistema educatiu, que ampliaria a 3.500 si es recuperés la sisena hora. Sobre les retallades en educació que va iniciar el Govern d’Artur Mas, el sindicat detalla que han suposat una rebaixa del pressupost destinat per cada alumne, que ha descendit dels 4.460 euros per estudiant el curs 2010-2011 als 3.639 aquest 2019.

Sobre el personal interí, la USTEC critica que les noves oposicions no ofereixin places reservades a aquest personal que ja treballa a l'educació pública. I també lamenta les intervencions de la direcció dels centres a les adjudicacions a jornada sencera, una mesura que també va implementar la consellera d'Educació del Govern Mas, Irene Rigau. Segons la USTEC, les contractacions amb entrevista personal i amb la participació de l'equip directiu dels centres ha suposat el 81,62% del total. Per al sindicat, aquest tipus de procés de selecció perjudica molt més les dones en edats fèrtils i les embarassades.